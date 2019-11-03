2019-11-03T10:38:28+03:00
Общество

Поклонников прибавилось: Дима Билан рассказал, что после концерта в Самаре его стали чаще звать на корпоративы

По его словам, скандал с коньяком даже стоило бы придумать - столько обсуждений она вызвала
Александра БУДАЕВА
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Этой осенью Дима Билан в Самаре побывал с концертами дваждыЭтой осенью Дима Билан в Самаре побывал с концертами дваждыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дима Билан на шоу "Вечерний Ургант" вновь затронул историю с концертом в Самаре. Напомним, поклонники обратили внимание на странное поведение артиста во время концерта ко Дню Города, и он позже признался, что был нетрезв, потому что за кулисами пил коньяк и записал видео с извинениями.

На эту тему разговор зашел после обсуждений недавнего концерта артиста в Америке.

- Прибыл из Нью-Йорка, не проникся этим городом - признался Билан. - Только выйдешь за высотку, как тебя ветром уже снесет, и ты уже в грязи валяешься. Не самарской, правда.

Певец признался, что "пьяный концерт" в Самаре стоил ему в итоге 6-7 млн рублей, которые он выложил из собственного кармана. На эти деньги в Самаре приобрели необходимое оборудование для детской больницы и построят детскую площадку для центра инклюзивного творчества. Кроме того, 29 сентября в городе он дал еще один, на сей раз бесплатный концерт.

Самара Диме Билану все простила Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара Диме Билану все простилаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Помимо хохмы и смеха, это был для меня урок, я понял, что такое быть "распятым на кресте". Это я о мнениях людей, которые посыпались в первый же день, - признался Ивану Урганту Билан. - Но ты даже не представляешь, сколько корпоративов появилось у меня после этого. Какие-то бандиты стали приглашать. Даже поклонников прибавилось. И Шнуров про меня написал стихотворение. Это дорогого стоит. Эту историю даже стоило бы придумать.

Сергей Шнуров действительно в своем Instagram в стихотворной форме написал, что благодаря этому концерту Билан попал в топ "Яндекса", а если бы не пил в тот день, то про него, может быть, и не писали бы ничего. Так что во всем есть свои плюсы.

Во время телешоу Иван Ургант пошутил, что у каждого артиста есть в гримерке коньячок и поинтересовался, с кем же Дима Билан выпивал перед концертом:

- Ну кто это? Мэр Самары? - допытывался Иван Ургант.

- Нет, нельзя называть их имена - ответил Дима Билан. - Это музыканты, те, кого давно не видел.

Артист также заявил, что теперь он не пьет совсем - как отрезало.

Дима Билан в "Вечернем Урганте" о концерте в Самаре.Социальные сети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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