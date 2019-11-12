2019-11-12T17:57:56+03:00
Происшествия

«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу

В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Маньяк хочет, чтобы его выпустили из колонии в связи с состоянием здоровьяМаньяк хочет, чтобы его выпустили из колонии в связи с состоянием здоровьяФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

«Он столько людей убил...»

Осужденный на пожизненный срок маньяк из Тольятти Олег Рыльков уже почти девять месяцев не в родном «Черном дельфине». Убийца и педофил, на счету которого как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей, колесит по Самарской области. Сегодня он находится в региональной столице в СИЗО-1 и пытается выйти на свободу.

— Его не привезут. Он столько людей убил, особо опасный преступник, представляете такого по городу возить? — делятся с корреспондентом «КП-Самара» сотрудники Советского районного суда, где рассматривают ходатайство «тольяттинского потрошителя» об освобождении в связи с болезнью.

Свой недуг Рыльков, выступающий перед Фемидой из места своего временного заточения по видеоконференцсвязи, не называет. Впрочем видно, что чувствует себя он не лучшим образом. Покашливает, а еще прикладывает руку к уху — чтобы лучше слышать, что говорят остальные участники процесса.

Первый раз вижу адвоката

Олег Рыльков сильно изменился за время отсидки. ФОТО: Тольяттинское обозрение

Олег Рыльков сильно изменился за время отсидки. ФОТО: Тольяттинское обозрение

Олег со времени ареста — 1997 год — сильно изменился. Шевелюра явно поредела, устрашающий некогда взгляд скрывают очки, выделяются солидные усы. Рыльков похож не грозного душегуба, а на дядьку из гаража во дворе. Начал он с просьбы:

— Я первый раз вижу своего адвоката, никогда с ним не встречался. Хотел бы, конечно, сделать это в СИЗО.

Продолжил претензией:

— В Сызрани было рассмотрение по данному делу, судьей было вынесено решение удовлетворить мое ходатайство об ознакомлении со всеми материалами дела, которые будут рассматриваться. В том числе с материалами моего личного дела и медицинского картой. Но ознакомления не состоялось в связи с рядом обстоятельств. В частности сотрудники СИЗО Сызрани отказались представить в суд мое личное дело и нарушили закон.

Рыльков подчеркнул, что с момента его запроса прошло три месяца и ситуация так и не сдвинулась с места. Сейчас он хочет увидеть эти документы вместе с новым адвокатом и надеется, что судья Евгения Балыкина, председательствующая по делу, ему в этом посодействует.

— Полагаю, что с личным делом ему знакомиться нет необходимости — это материалы для служебного пользования. Считаем, что с адвокатом они должны изучить только документы, касающиеся текущего заседания, — высказал свою позицию прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.

Маньяк показал, что вдобавок ко всем бедам он плохо слышит Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Маньяк показал, что вдобавок ко всем бедам он плохо слышитФото: Михаил ГОРЮНОВ

Маньяк не согласился. Он уверен, что его права ущемляют:

— Судья из Сызрани удовлетворила мое ходатайство. Все ознакомились с материалами тогда, а я нет. Равенство нарушено.

Рыльков даже вспомнил конституцию и указал на то, что его интересы тоже должны учитываться.

Маньяк Олег Рыльков обвиняет самарские СИЗО.Михаил ГОРЮНОВ

Покинул «Черный дельфин» после признаний

Евгения Балыкина объяснила, что теперь его ходатайство об освобождении из-за болезни рассматривается заново и тут могут быть другие решения. Преступнику она разрешила сейчас получить на руки только те материалы, которые касаются его жалобы.

12 ноября никакого итогового вердикта — освободят маньяка или нет — вынесено не было. Балыкина заявила, что разбирательства продолжатся 27 числа. К этому времени в суде ждут копии приговоров в отношении Рылькова, протокол заседания врачебной комиссии по его случаю, характеристику на Олега из СИЗО, его личное дело и расписку, где он подтверждает, что со всем необходимой информацией ознакомился.

Дело Рылькова рассматривают в Советском районном суде Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Дело Рылькова рассматривают в Советском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Таким образом, злодей снова остается за пределами «Черного дельфина». Напомним, вывезли его оттуда после в очередных признаниях. Весной 2019-го Рыльков заявил о своей причастности к четырем нераскрытым убийствам. Он рассказал следователям, как расправился с двумя женщинами. Еще среди «новых» жертв две девочки: в августе 1994-го он задушил в лесу 15-летнюю Елену Ч., а в июне 1997 года изнасиловал, изрезал ножом и расчленил 8-летнюю Алену М. из села Борское. Останки последней злодей выкинул в мусорный контейнер.

После всех признаний на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств. Правоохранители не исключают, что этот список может быть больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков после признания в новых убийствах захотел на свободу

Педофил и душегуб, находящийся в "Черном дельфине", подал жалобу на решение суда Сызрани по поводу его ареста (подробности)

Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства

Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя девочками и двумя женщинами (подробности)

Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей

Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
Новости 24
В Самаре полицейского задержали за получение взятки от бизнесмена
В Самаре таможенник давал своему начальнику взятки за консультации
На Ташкентской протестировали новые трамвайные пути по направлению к "Самара Арене"
В ряд выстроят 25 грузовиков! В начале декабря Фрунзенский мост в Самаре испытают на прочность
"Он поступил как настоящий патриот": Дмитрий Азаров рассказал, почему Сергей Марков ушел из министерства ЖКХ
"А вот выемки надо заделать!" Дмитрий Азаров проверил, как отремонтировали дороги в Красноармейском районе
Театр на Ленинградской: волонтеры призвали самарцев голосовать за постановку «Аленький Цветочек»
Участковый из Самарской области увидел в "Подслушано" пост о краже велосипеда у ребенка и нашел подозреваемого
Инфраструктуру Фрунзенского моста обеспечат энергией две современные трансформаторные подстанции
В Самаре заботы родителей по оформлению документов переложили на роддом
Решил вернуться в Новокуйбышевск? Глава регионального минЖКХ Сергей Марков подал в отставку
Стало известно, чем Дед Мороз из Великого Устюга займется в Самаре
В Самаре начали рассматривать дело "тольяттинского потрошителя" Олега Рылькова
В Самаре протестировали "правый" поворот для трамваев на пересечении Московского шоссе и Ташкентской
Оправдывал в интернете: в Самарской области задержали сторонника террористов
В Тольятти директора школы будут судить за лишние траты на премии сотрудникам
Дать свет на улице Луначарского в Самаре обещают до конца осени