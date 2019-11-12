«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
«Он столько людей убил...»
Осужденный на пожизненный срок маньяк из Тольятти Олег Рыльков уже почти девять месяцев не в родном «Черном дельфине». Убийца и педофил, на счету которого как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей, колесит по Самарской области. Сегодня он находится в региональной столице в СИЗО-1 и пытается выйти на свободу.
— Его не привезут. Он столько людей убил, особо опасный преступник, представляете такого по городу возить? — делятся с корреспондентом «КП-Самара» сотрудники Советского районного суда, где рассматривают ходатайство «тольяттинского потрошителя» об освобождении в связи с болезнью.
Свой недуг Рыльков, выступающий перед Фемидой из места своего временного заточения по видеоконференцсвязи, не называет. Впрочем видно, что чувствует себя он не лучшим образом. Покашливает, а еще прикладывает руку к уху — чтобы лучше слышать, что говорят остальные участники процесса.
Первый раз вижу адвоката
Олег Рыльков сильно изменился за время отсидки. ФОТО: Тольяттинское обозрение
Олег со времени ареста — 1997 год — сильно изменился. Шевелюра явно поредела, устрашающий некогда взгляд скрывают очки, выделяются солидные усы. Рыльков похож не грозного душегуба, а на дядьку из гаража во дворе. Начал он с просьбы:
— Я первый раз вижу своего адвоката, никогда с ним не встречался. Хотел бы, конечно, сделать это в СИЗО.
Продолжил претензией:
— В Сызрани было рассмотрение по данному делу, судьей было вынесено решение удовлетворить мое ходатайство об ознакомлении со всеми материалами дела, которые будут рассматриваться. В том числе с материалами моего личного дела и медицинского картой. Но ознакомления не состоялось в связи с рядом обстоятельств. В частности сотрудники СИЗО Сызрани отказались представить в суд мое личное дело и нарушили закон.
Рыльков подчеркнул, что с момента его запроса прошло три месяца и ситуация так и не сдвинулась с места. Сейчас он хочет увидеть эти документы вместе с новым адвокатом и надеется, что судья Евгения Балыкина, председательствующая по делу, ему в этом посодействует.
— Полагаю, что с личным делом ему знакомиться нет необходимости — это материалы для служебного пользования. Считаем, что с адвокатом они должны изучить только документы, касающиеся текущего заседания, — высказал свою позицию прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.
Маньяк показал, что вдобавок ко всем бедам он плохо слышитФото: Михаил ГОРЮНОВ
Маньяк не согласился. Он уверен, что его права ущемляют:
— Судья из Сызрани удовлетворила мое ходатайство. Все ознакомились с материалами тогда, а я нет. Равенство нарушено.
Рыльков даже вспомнил конституцию и указал на то, что его интересы тоже должны учитываться.
Маньяк Олег Рыльков обвиняет самарские СИЗО.Михаил ГОРЮНОВ
Покинул «Черный дельфин» после признаний
Евгения Балыкина объяснила, что теперь его ходатайство об освобождении из-за болезни рассматривается заново и тут могут быть другие решения. Преступнику она разрешила сейчас получить на руки только те материалы, которые касаются его жалобы.
12 ноября никакого итогового вердикта — освободят маньяка или нет — вынесено не было. Балыкина заявила, что разбирательства продолжатся 27 числа. К этому времени в суде ждут копии приговоров в отношении Рылькова, протокол заседания врачебной комиссии по его случаю, характеристику на Олега из СИЗО, его личное дело и расписку, где он подтверждает, что со всем необходимой информацией ознакомился.
Дело Рылькова рассматривают в Советском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
Таким образом, злодей снова остается за пределами «Черного дельфина». Напомним, вывезли его оттуда после в очередных признаниях. Весной 2019-го Рыльков заявил о своей причастности к четырем нераскрытым убийствам. Он рассказал следователям, как расправился с двумя женщинами. Еще среди «новых» жертв две девочки: в августе 1994-го он задушил в лесу 15-летнюю Елену Ч., а в июне 1997 года изнасиловал, изрезал ножом и расчленил 8-летнюю Алену М. из села Борское. Останки последней злодей выкинул в мусорный контейнер.
После всех признаний на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств. Правоохранители не исключают, что этот список может быть больше.
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