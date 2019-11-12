«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу

«Он столько людей убил...»

Осужденный на пожизненный срок маньяк из Тольятти Олег Рыльков уже почти девять месяцев не в родном «Черном дельфине». Убийца и педофил, на счету которого как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей, колесит по Самарской области. Сегодня он находится в региональной столице в СИЗО-1 и пытается выйти на свободу.

— Его не привезут. Он столько людей убил, особо опасный преступник, представляете такого по городу возить? — делятся с корреспондентом «КП-Самара» сотрудники Советского районного суда, где рассматривают ходатайство «тольяттинского потрошителя» об освобождении в связи с болезнью.

Свой недуг Рыльков, выступающий перед Фемидой из места своего временного заточения по видеоконференцсвязи, не называет. Впрочем видно, что чувствует себя он не лучшим образом. Покашливает, а еще прикладывает руку к уху — чтобы лучше слышать, что говорят остальные участники процесса.

Первый раз вижу адвоката

Олег Рыльков сильно изменился за время отсидки. ФОТО: Тольяттинское обозрение

Олег со времени ареста — 1997 год — сильно изменился. Шевелюра явно поредела, устрашающий некогда взгляд скрывают очки, выделяются солидные усы. Рыльков похож не грозного душегуба, а на дядьку из гаража во дворе. Начал он с просьбы:

— Я первый раз вижу своего адвоката, никогда с ним не встречался. Хотел бы, конечно, сделать это в СИЗО.

Продолжил претензией:

— В Сызрани было рассмотрение по данному делу, судьей было вынесено решение удовлетворить мое ходатайство об ознакомлении со всеми материалами дела, которые будут рассматриваться. В том числе с материалами моего личного дела и медицинского картой. Но ознакомления не состоялось в связи с рядом обстоятельств. В частности сотрудники СИЗО Сызрани отказались представить в суд мое личное дело и нарушили закон.

Рыльков подчеркнул, что с момента его запроса прошло три месяца и ситуация так и не сдвинулась с места. Сейчас он хочет увидеть эти документы вместе с новым адвокатом и надеется, что судья Евгения Балыкина, председательствующая по делу, ему в этом посодействует.

— Полагаю, что с личным делом ему знакомиться нет необходимости — это материалы для служебного пользования. Считаем, что с адвокатом они должны изучить только документы, касающиеся текущего заседания, — высказал свою позицию прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.

Маньяк показал, что вдобавок ко всем бедам он плохо слышитФото: Михаил ГОРЮНОВ

Маньяк не согласился. Он уверен, что его права ущемляют:

— Судья из Сызрани удовлетворила мое ходатайство. Все ознакомились с материалами тогда, а я нет. Равенство нарушено.

Рыльков даже вспомнил конституцию и указал на то, что его интересы тоже должны учитываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/743384" frameborder="0"></iframe> Маньяк Олег Рыльков обвиняет самарские СИЗО.Михаил ГОРЮНОВ

Покинул «Черный дельфин» после признаний

Евгения Балыкина объяснила, что теперь его ходатайство об освобождении из-за болезни рассматривается заново и тут могут быть другие решения. Преступнику она разрешила сейчас получить на руки только те материалы, которые касаются его жалобы.

12 ноября никакого итогового вердикта — освободят маньяка или нет — вынесено не было. Балыкина заявила, что разбирательства продолжатся 27 числа. К этому времени в суде ждут копии приговоров в отношении Рылькова, протокол заседания врачебной комиссии по его случаю, характеристику на Олега из СИЗО, его личное дело и расписку, где он подтверждает, что со всем необходимой информацией ознакомился.

Дело Рылькова рассматривают в Советском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Таким образом, злодей снова остается за пределами «Черного дельфина». Напомним, вывезли его оттуда после в очередных признаниях. Весной 2019-го Рыльков заявил о своей причастности к четырем нераскрытым убийствам. Он рассказал следователям, как расправился с двумя женщинами. Еще среди «новых» жертв две девочки: в августе 1994-го он задушил в лесу 15-летнюю Елену Ч., а в июне 1997 года изнасиловал, изрезал ножом и расчленил 8-летнюю Алену М. из села Борское. Останки последней злодей выкинул в мусорный контейнер.

После всех признаний на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств. Правоохранители не исключают, что этот список может быть больше.

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