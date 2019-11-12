В Самаре начали рассматривать дело "тольяттинского потрошителя" Олега Рылькова

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-12T16:16:32+03:00

На суде в Самаре известный маньяк не был - заседание прошло в формате видеоконференции Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Убийца и насильник, чьими жертвами были и взрослые, и дети, хочет выйти на свободу

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Во вторник, 12 ноября, в Советском районном суде Самары начали рассматривать дело серийного убийцы и педофила Олега Рылькова. Он добивается освобождения из колонии "Черный Дельфин" по болезни. Лично известный маньяк на суде не присутствовал, заседание проходило в формате видеосвязи.

- Сегодня Олегу Рылькову дали ознакомиться с документами. Процесс продолжится 27 ноября, - сообщил из зала суда корреспондент "Комсомольской правды - Самара".

Напомним, что в девяностые годы Олег Рыльков убил 9 взрослых и детей. Также на его счету более 35 изнасилований несовершеннолетних. В 1999 году "тольяттинского потрошителя" приговорили к смертной казни, но его помиловал президент Борис Ельцин. В итоге его отправили на пожизненный срок в "Черный Дельфин".

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ИСТОЧНИК KP.RU