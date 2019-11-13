Защита экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова попросила сменить судью

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-13T15:25:06+03:00

Дмитрия Сазонова обвиняют в многомиллионных мошенничествах и связи с ОПГ "Законовские" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служители Фемиды рассмотрели этот вопрос и решили, что для этого нет оснований

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В среду, 13 ноября, в Ленинском районном суде Самары проходит очередное заседание по делу бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Напомним, его обвиняют в мошенничестве на несколько миллионов рублей и в связях с ОПГ «Законовские».

Сегодня как раз должны были допрашивать человека, которого называют лидером этой банды - Гафурова. Однако размеренный ход заседания был нарушен. Зашита Дмитрия Сазонова потребовала отвода судьи Ирины Кузнецовой. Как сообщил корреспондент «Комсомольской правды — Самара» из зала суда, адвокату экс-сотрудника Росгвардии не понравилось, что служитель Фемиды не разрешила допросить ему одного из свидетелей.

Представитель гособвинения, в свою очередь, попросил не удовлетворять ходатайство защиты, поскольку это можно расценить как давление на судью. Ирина Кузнецова взяла время на обсуждение этого вопроса, после чего вынесла решение отказать в отводе, не усмотрев для него оснований.

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ИСТОЧНИК KP.RU