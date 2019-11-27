2019-11-27T13:53:00+03:00
Происшествия

"Я просто неудачно ронял ее": в Самаре на 20 лет "закроют" мужчину, который жестоко убил кроху-дочку

Свою вину молодой отец в суде так и не признал, а мать ребенка и вовсе отказалась давать показания
Александра БУДАЕВА
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В этой кроватке обнаружил избитую малышку ее дядяВ этой кроватке обнаружил избитую малышку ее дядяФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Ругался с женой и бил дочку

Тольяттинца, который жестоко убил родную дочку, приговорили к 20 годам в колонии строгого режима. 28-летнего Федора Ефименко посчитали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также в истязании и убийстве несовершеннолетнего.

Ужасное ЧП произошло еще в прошлом году. В ночь с 29 на 30 октября Федор остался дома с дочкой, которой исполнилось 1 год и четыре месяца. Жена ушла куда-то отмечать свой день рождение, и Федор был недоволен этим фактом. Впрочем, до этого он, по признаниям свидетелей, вовсе не был образцовым отцом. В этот же раз он был нетрезв, хотел спать, но плачущий ребенок ему мешал. Обиду за испорченный вечер и прерванный сон мужчина стал вымещать на младенце. На теле крохи впоследствии насчитали более двух десятков разных травм.

Избив малышку, добрый отец положил ее в кроватку и лег спать. А утром встал и ушел из дома по делам. Мать к тому времени так и не вернулась. Бледную и едва дышащую девочку обнаружил родной дядя, после чего вызвал "Скорую помощь".

Он же еще раньше писал заявление в полицию о том, что отец ребенка проявляет по отношению к дочери неоправданную жестокость. Семью поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, но даже регулярные визиты полицейских малышку не спасли.

Боялась потерять мужа

Люди, которые знали это семейство, в суде говорили, что отец не только кричал на младенца, но и мог сильно тряхнуть девочку. В суде одна из свидетелей рассказала, что однажды на ее глазах он схватил дочь за одну ногу и отнес в ванную - там, по ее мнению, он ударил девочку головой об раковину.

Почему мама не защищала малышку, в суде она так и не рассказала - девушка отказалась от дачи показаний. Однако до этого следователям она говорила, что просто боялась, как бы "не потерять мужа и как бы органы опеки не отобрали у нее дочь".

В суде Федор Ефименко заявил, что дочь любил и никогда бы сознательно вреда ей не причинил. По его словам, в ту злополучную ночь он просто был пьян и один раз уронил дочь, а потом еще раз упал, когда нес ее в ванную, - тогда, по его мнению, она и могла получить травмы.

Однако суд посчитал доводы Ефименко неубедительными. Как сообщила корреспондентам "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, сегодня его признали виновным по всем статьям и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Будет ли осужденный или прокуратура обжаловать такое решение суда, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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