Дела у «Крыльев Советов» плохи: почему так вышло и можно ли все исправить?

«Крылья Советов» проиграли четыре матча из последних пяти. При этом за все это время – с 20 октября – самарцы не смогли забить ни одного мяча. Даже одно очко в матче с «Рубином» подопечные Миодрага Божовича добыли нулевой ничьей.

Несмотря на не самые удачные результаты успех в игре с «Уфой» мог подбросить «Крылья» в верхнюю часть турнирной таблицы. Однако волжане уступили на своем поле и крепко обосновались в подвале РПЛ – на 13-ом месте. В активе «КС» 18 очков. Столько же у «Рубина». По 19 очков у идущих выше «Арсенала» и «Оренбурга». Однако первый клуб свой матч в туре еще не сыграл, а второй встречу с «Сочи» перенес из-за массовой болезни футболистов южной команды. Кроме того, обойти «КС» может «Тамбов», который сегодня, 2 декабря, сыграет с «Краснодаром».

Соболев не забивает уже в пяти матчах, а если считать пропущенную игру с «Уфой» - в шести.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Почему замолчал Соболев

С начала сезона «Крылья» забили 18 голов. Большая часть из них – на счету лучшего бомбардира самарцев Александра Соболева. 22-летний нападающий волжан наколотил 10 голов. Правда, последний из них болельщики видели аж 5 октября – в матче против «Сочи». После этого пушка Соболева замолчала. Форвард «КС» не забивает уже пять игр (матч с «Уфой» в расчет не берем, форвард его пропускал). За это время его в гонке бомбардиров успел догнать Артем Дзюба.

Спад результативности Соболева неожиданностью не стал. Когда-нибудь это должно было случиться. Да и клубы уже досконально разобрали игру молодого форварда самарцев и научились грамотно его закрывать.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА – защитники этих клубов просто не давали Соболеву вздохнуть. Время от времени у Александра что-то выходило, но назвать это что-то реально опасными моментами, наверное, нельзя. При этом видно, что Соболев старается выжать максимум из своего положения, но давайте будем честны – Александр не Златан Ибрагимович, чтобы оставлять в дураках висящих на нем двух-трех защитников или делать гол из ничего. У Соболева не такая космическая результативность, чтобы реализовывать один-единственный момент в матче, который ему подвернется.

И это не камень в огород Соболева. Если бы он был настолько незаурядным форвардом, чтобы любое касание мяча превращать в гол, то, во-первых, для «Крыльев» было огромнейшей удачей, что они нашли такого нападающего, а во-вторых, он бы уже давно играл где-нибудь в АПЛ, Ла Лиге или Серии А. Но таких нападающих во всем мире единицы, а остальным, в том числе Александру Соболеву, нужно обилие моментов. А их кто-то должен для него создавать. Нападающий, как известно, игрок зависимый.

С этим у «Крыльев» проблемы. В последних матчах было видно, что полузащита не справляется. На старте чемпионата роль поставщика мяча для Соболева взял на себя Дмитрий Кабутов, но со временем правый полузащитник самарцев как-то погас.

При этом, если смотреть по именам, в «КС» не должно быть проблем с тем, чтобы стабильно доставлять мяч своему бомбардиру. Однако проблемы все-таки есть. Плюсы Антона Зиньковского все чаще оборачиваются во вред команде. Он берет игру на себя, обыгрывает, но, как правило, заигрывается, а эти проходы заканчиваются потерей мяча.

В центре поля и вовсе провал. В последнее время это связано с травмами и дисквалификациями. По сути, в «Крыльях» есть только один диспетчер – Паул Антон. И как только он оказался в лазарете между полузащитой и атакой «Крыльев» появилась пропасть.

Другие центральные полузащитники – Александр Гацкан, Срджан Мияйлович и Артем Тимофеев – просто не могут насытить центр. В итоге все, что «Крылья» могут предложить в атаке – это выпады флангами, которые быстро гасятся защитниками.

Радоньич пока не может заменить Соболева в атаке «Крыльев».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Забивать больше некому?

Однако провалившийся центр поля - не единственная беда «Крыльев». Кроме Соболева в стане волжан просто некому забивать. Привезенный из Хорватии Деян Радоньич отметился одним голом в чемпионате и замолчал. А возможностей отличиться еще у нападающего «Крыльев» было предостаточно. Однако ни одной из них Радоньич не воспользовался.

Еще один форвард в составе «КС» - самарский воспитанник Егор Голенков. Местные болельщики топят за то, чтобы Божович почаще его выпускал на поле. Дескать, парень-то пачками забивает в молодежном первенстве. Только давайте будет объективны – пока Голенков не тянет. В этом есть вина и полузащиты, и самого форварда, который привык играть в молодежке, но еще не дорос до основного состава. А парню, на всякий случай, уже 20 лет.

Радоньич и Голенков вдвоем играли в нападении против «Уфы», однако отличиться не смог ни тот, ни другой.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В матче с «Уфой», который Соболев пропускал из-за перебора желтых карточек, после пропущенного мяча на поле в составе «Крыльев» было сразу два форварда – Радоньич и Голенков. Однако тактика с двумя столбами (оба нападающих высокие и мощные) не оправдалась.

У «Крыльев» будет все плохо, если в команде не произойдут три вещи. Первая – Соболев должен что-то придумать, как преодолеть кризис и начать забивать. Вторая – Радоньич и Голенков должны начать забивать. Третье – Божович должен что-то сделать с полузащитой.

Отставку Божовича ждать не стоит, а трансферы - вполне

Несмотря на 13-ое место в турнирной таблице РПЛ, для «Крыльев» еще не все потеряно и они могут уйти на зимнюю паузу на мажорной ноте. Для этого нужно обыграть «Урал» дома. Самарцы уже обыгрывали «шмелей» в этом сезоне, однако сейчас, наверное, 50 на 50, что удастся это сделать снова.

Однако побеждать «Крыльям» просто необходимо. На матче с «Уфой» на «Самара Арене» зафиксировали антирекорд посещаемости. Посмотреть на игру пришли 5 349 человек. До этого момента меньше 7 тысяч зрителей «Самара Арена» не собирала.

Здесь, конечно, виноваты два фактора. Первый – плохие результаты команды. Второй – сильный мороз. Смотреть за матчем с трибуны, несмотря на все усилия «Крыльев» в виде бесплатного чая и пледов, было совсем некомфортно. Так что на игру 8 декабря против «Урала» антирекорд посещаемости, скорее всего, обновится.

По именам у «Крыльев» очень хорошая полузащита, но что-то в команде не работает.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Чемпионат России возобновится после зимней паузы только в феврале – марте. Первый матч после перерыва «КС» проведут дома с «Оренбургом» в промежутке между 28 февраля и 2 марта.

За это время, как показывает практика, в «Крыльях» могут быть серьезные изменения. Однако ждать отставки Миодрага Божовича вряд ли стоит. Руководство, несмотря на серию поражений, доверяет черногорскому специалисту.

Несмотря на то, что на рынке сейчас есть свободные тренеры, как тот же Массимо Каррера, которого уже сватали в «Крылья», или Дмитрий Хохлов, все-таки Божович – пока лучший вариант для самарского клуба. То, как сейчас идут дела у «Крыльев», это не уровень черногорского специалиста. Он может гораздо лучше.

А вот в составе возможны изменения. В открытую об это пока не говорят, но слухи просачиваются. Да и по игре видно, что освежить команду надо. Пока меньше всего претензий по защитникам – фланги в лице Анюкова, Комбарова и Полуяхтова, а также центр – Карпов, Бурлак, Чернов и пока с вопросами, но все же Лысцов – справляются со своими обязанностями. А вот с полузащитой и длиной скамейки надо что-то делать.

Заключительный матч 2019 года «Крылья» сыграют в воскресенье, 8 декабря, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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