За шоколадки простили, но он еще "девятку" угонял: самарского детдомовца, прогремевшего на всю страну, оставили в СИЗО

«Показания охранника не совпадают с видео»

Резонансное дело выпускника самарского детского дома Игоря Шамина, осужденного за кражу шоколадок, получило продолжение. Напомним, паренек взял с полки супермаркета упаковку сладостей на сумму 1600 рублей и попытался незаметно вынести из магазина. Номер не удался – охранник выскочил вдогонку и задержал нарушителя. В Промышленном суде адвокат пытался доказать, что речь идет о тайном хищении на сумму менее 2500 рублей, а это административная ответственность. Однако суд принял во внимание показания охранника и счел, что это грабеж. А с учетом уже имеющегося у выпускника детдома условного срока двухлетней давности назначил наказание – 2 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако при этом суд не учел данные видеозаписи, на которой видно, что Игорь кладет шоколадки за пазуху и спокойно выходит из магазина, охранник догоняет его только в дверях. Дело получило широкий резонанс – за Игоря Шамина вступились московские адвокаты, репер Птаха, а депутат Госдумы Александр Хинштейн послал в прокуратуру запрос с просьбой более детально разобраться в материалах дела.

В результате 3 декабря на заседании областного суда рассматривали сразу две апелляции. Одну подала областная прокуратура - силовики просили отменить приговор Промышленного суда, провести повторное рассмотрение дела с учетом данных видеозаписи, а на время рассмотрения выпустить Шамина из СИЗО, заменив заключение под стражу на подписку о невыезде.

- Показания охранника не совпадают с данными видеозаписи и не соответствуют фактическому положению дела, - объяснил прокурор.

Защита парня тоже подала апелляцию. Адвокат также просил освободить Игоря из-под стражи и отменить приговор Промышленного суда, однако не возвращать дело на доследование, а сразу признать Шамина невиновным.

- Он похитил шоколадки тайно, это подтверждается видеозаписью с камер наблюдения, - подчеркнул адвокат Роман Зуев. – А значит, следует признать моего подзащитного невиновного в грабеже и заменить наказание по уголовной статье на административное взыскание.

Приговор - изменить

Общественный защитник Игоря, руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин заявил, что в случае освобождения Шамина из-под стражи готов взять парня на поруки.

- Он продолжает оставаться студентом техникума и продолжит учебу. Кроме того, мы готовы обеспечить его занятость и поддержку в столярных мастерских «Домика детства». У нас сейчас стоят новые станки, и Игорь уже с большим интересом о них спрашивал. Кроме того, Игоря очень ждет единственный родной человек – бабушка. У нее онкология, ей в последнее время стало хуже, и парень очень о ней беспокоится. Уверен, что все вместе - учеба, занятость в «Домике детства» и семейный фактор, а также негативный опыт пребывания в СИЗО – все это вместе поможет Игорю удержаться от того, чтобы вновь вступить на преступный путь.

Судья заявила, что не готова принимать решение без просмотра спорных видеозаписей, поэтому заседание пришлось ненадолго прервать. В итоге постановление апелляционной инстанции не учло просьбы адвоката и лишь частично – ходатайства прокуратуры. Отменять приговор Промышленного суда, признавать Шамина невиновным или возвращать дело на доследование судья отказалась. Вместо этого в приговор Промышленного суда внесли несколько изменений. Во-первых, судья решила, что нужно разделить приговор за шоколадки и условный срок по хранению наркотиков двухгодичной давности. А во-вторых – статью «Грабеж» по делу о шоколадках оставить без изменений, однако реальный срок заменить условным с испытательным сроком в один год. Соответственно, меру пресечения в виде заключения под стражу – отменить.

- Забирайте свою справку и хоть завтра выходите на свободу, - резюмировала судья.

В Октябрьском районном суде рассматривается новое дело против Игоря ШаминаФото: Ольга НОВИКОВА

Похищение века: велосипед и старая «девятка»

Впрочем, выйти на свободу «хоть завтра» Шамину в ближайшее время не светит. Сейчас в Октябрьском суде рассматривается дело о краже велосипеда и попытке угнать старую «девятку». Обвинение строится в том числе на признательных показаниях Шамина и его приятеля Дмитрия Кривошеева, однако ребята уже заявили, что в полиции их заставили подписать эти документы силой.

- Меня так сильно били, как будто не выбивали из меня показания, а вбивали их, - рассказал Игорь на вчерашнем заседании Октябрьского суда.

- Били на протяжении 4 часов. Кулаками, ногами, дубинками. Вся спина была в следах от дубинок, синие ноги, синие руки, удары в печень и по голове. Но потом опера застегнули руки наручниками под коленями, просунули лом и подняли его на нем таким образом, что он оказался висеть на нем кверху задницей, сняли наполовину штаны, надели на резиновую дубинку пакет, начали снимать на камеру телефона и пообещали изнасиловать дубинкой, закрыть в СИЗО в петушатник и показать это видео другим заключенным. Вот тут-то он испугался, согласившись подписать все, что скажут, - пересказывает слова Шамина Антон Рубин. - Также из показаний свидетелей обвинения мы узнали, что Игорь похитил велосипед с 3 этажа многоквартирного дома, забравшись туда по газовой трубе.

Заявление о побоях сейчас проверяют в Следственном комитете РФ – для этого в Самару приехала специальная следственная группа.

Судья согласилась с ходатайством гособвинения приобщить к делу полученные таким образом признательные показания. Защита Шамина уже заявила, что после изменения приговора Промышленного суда на условный срок будет добиваться изменения меры пресечения и по текущему делу, но учитывая, что здесь парню тоже вменяется уголовная статья - грабеж, сделать это будет проблематично.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот он, настоящий монстр: в Самаре выпускника детдома отправят в колонию на два года за украденные шоколадки

Сумма ущерба составила всего 1600 рублей, но степень вины парня определяли на протяжении нескольких заседаний (подробности)

За укравшего шоколадки детдомовца из Самары уже вступились два депутата, рэпер и Маргарита Симоньян

В суде парня решили отправить в колонию на два года, эта история взбудоражили общественность (подробности)

Пацаны просто дурачились? У укравшего шоколадки детдомовца возникли новые проблемы с законом

В Октябрьском районном суде начали рассматривать новое дело против Игоря Шамина (подробности)

"Он опасен для окружающих?": суд оставил под стражей детдомовца, осужденного за кражу шоколадок

Адвокат Игоря Шамина подал ходатайство об изменении меры пресечения на время судебных разбирательств, однако судья его отклонила. Между тем стали известны новые обстоятельства громкого дела - выяснилось, что здесь далеко не все однозначно (подробности)

«Таких Игорьков – сотни»: почему история детдомовца с шоколадками вызвала столько споров

Журналист «Комсомолки» разбиралась, возможно ли избавить общество от проблемы людей, которых никто не научил жить вне стен казенных домов (подробности)