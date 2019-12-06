"Она дала нам терафлю за 2 тысячи": неизлечимо больного мальчика из Самары обманула гадалка

Родился весь зеленый и не дышал

Вове Моисееву сейчас восемь лет. У него есть папа, мама и младший брат Ярослав, который верит, что, когда вырастет и станет врачом, обязательно сможет вылечить Вову.

Почему мальчик родился с тяжелой формой ДЦП, доподлинно не знает никто – беременность протекала хорошо, все анализы были в норме.

- Я наблюдалась у врача, которого посоветовали знакомые, он был уже в возрасте, казался очень опытным и компетентным, - вспоминает Ирина Моисееева. - На 38-й неделе он сказал, что у меня небольшое открытие, надо стимулировать роды. Мне давили на живот, ребенка тянули врачи, в итоге он родился весь зеленый и не дышал. Пробыл в реанимации 9 дней, из больницы мы выписались через 20 дней после родов. Врач нам тогда сказал: «Я сделал все, что мог, от меня это не зависело».

Что с мальчиком что-то не так, родители поняли быстро: он не держал головку, не переворачивался, выгибал спинку. В год врачи поставили диагноз ДЦП. Молодые родители и их родственники, конечно, хотели добиться наказания врача, из-за которого Вова родился больным. Но потом его простили и сконцентрировались на ребенке – тогда еще была надежда поставить его на ноги.

Опасная шарлатанка

Врачи заверили семью Моисеевых, что все возможно, ведь у детей так быстро все меняется. Если не упустить время, состояние мальчика может улучшиться. Так они прошли множество сеансов массажа, консультации у лучших специалистов, делали гимнастику, плавали, принимали разные лекарства. Результата ноль.

В два года Вова переболел пневмонией

- У маминой подруги была опухоль в голове, и ей вроде бы помогла гадалка, которая жила в Красном Яру, мы решили тоже попробовать, - рассказывает Ирина Моисеева. – Было ощущение, как будто к древней ведунье приехали, хотя самой гадалке было лет за 50. Небольшой пристрой к дому был весь увешан иконами, атмосфера таинственная такая. Она нам сразу сказала: мальчика вашего на ноги поставим.

Когда женщина начала делать пасы руками над двухлетним Вовой, в ее способностях никто не сомневался. Потом она дала родителям разных настоек и сказала пить только их и бросить медикаментозное лечение. Ирине Моисеевой, которая на тот момент была беременная, гадалка дала отдельных трав. Она также предсказала, что следующей в семье родится девочка. Не угадала.

- Препараты мы не бросили, но к ней ездили регулярно, отдали, наверное, тысяч 15, - признается Петр Моисеев. –Однажды, когда Вове стало хуже, я приехал к ней на набережную, у них там семейные посиделки были. Она мне отдала банку с какой-то жидкостью. Открываю – а там «ТераФлю» разведенный. Я за него две тысячи отдал. Тогда-то мы и поняли: с нас хватит.

В надежде на лучшее

В два года Вова переболел пневмонией, у него началась эпилепсия, после которой врачи диагностировали омертвение клеток головного мозга, и пораженный участок с годами лишь увеличивается.

- От эпилепсии нам толком ни один препарат не помогает, - говорят родители. – Неделя улучшения, потом становится еще хуже – мышечные спазмы, крики, бессонница. В ноябре прошлого года он 10 дней вообще не спал и то и дело начинал кричать. Нам нужны хорошие невролог и эпилептолог, чтобы подобрал правильное лечение. И «Фризиум» – этот препарат не зарегистрирован в России, но именно он может нам помочь.

Сейчас Вова просыпается в три ночи, принимает препараты и дает родителям еще часок отдыха. Потом начинается бесконечная круговерть: лекарства, питание, лекарства, питание. Раньше мальчик смотрел мультфильм про «Винни-Пуха» и сидел в специальном кресле, но сейчас сильно ослаб, и ему это не по силам. Он узнает родителей и младшего брата, но общение с ними сводится к слабенькому рукопожатию.

Мальчику вставили гастростому – трубку для специального питания. Фото: фонд Евита

С этого года мальчику вставили гастростому – трубку для специального питания, обычную пищу его организм перестал усваивать. Вова немного поправился, на щечках появился румянец. Проблема в том, что на баночки с чудо-смесью уже сейчас из бюджета семьи «вылетает» по 15 тысяч в месяц, а мальчик продолжает расти. Мама постоянно находится с ним, папа работает обычным менеджером по продажам.

А еще семья мечтает о специальной кроватке: чтобы положение спины для Вовы можно было регулировать и не бояться оставлять его одного – ведь сейчас с дивана он может упасть.

- Врачи дают ему еще пару лет, но нам так не кажется, - говорит Петр Моисеев. - Он очень сильный по характеру и еще поборется за то, чтобы оставаться с нами.

Вы можете помочь Вове Моисееву и его семье через благотворительный фонд «ЕВИТА», которые взяли его под опеку по программе «Ты не один»:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru,

- с помощью «Сбербанк онлайн»,

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

Во избежание нецелевого использования, на сайте фонда публикуются официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и тому подобное).