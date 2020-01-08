Судьбоносное спасение пьяницы и игра в прокурора: как простой житель Куйбышева стал милиционером в новогодние праздники

Женщины-дружинники приняли за грабителя

Для многих Новый год — настоящее время чудес, которое меняет жизнь. К таким можно отнести ветерана уголовного розыска МВД, бывшего начальника Октябрьского РОВД Самары Андрея Самарского. Именно в период большого зимнего праздника, еще в далеком 1981 году, судьба мужчины кардинально поменялась. О своем необычном карьерном пути Андрей Андреевич рассказал корреспонденту «Комсомолки».

— После демобилизации с Краснознаменского Тихоокеанского флота в 1981-м я думал о выборе дальнейшей профессии, но каких-то определенных планов кроме желания стать офицером у меня не было, — делится Самарский. — Перед самым Новым Годом, гуляя около кинотеатра «Старт», я увидел лежащего на снегу мужчину, подойдя к нему, обнаружил, что он пьяный и просто спит.

Молодой человек испугался, что незнакомец замерзнет, поднял его и хотел отнести в фойе кинотеатра, но лишь сделал несколько шагов, как тут же был окружен десятком дружинников — бойкими женщинами, решившими, что бедолагу грабят:

Офицер за годы службы повидал всякоеФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Для разбирательства меня и этого пьяницу доставили в опорный пунт милиции около Дома Молодежи, где участковый установил данные пьяного мужчины и оказалось, что тот находится в местном розыске за неуплату алиментов. Узнав, что я только что пришел из армии, участковый предложил мне подумать о службе в милиции, что и повлияло на мой выбор, так как, конечно же, тогда любой нормальный молодой человек хотел стать сыщиком.

Отец, взявший ребенка в плен

Парень с городской фамилией поступил в Куйбышевской Государственный Университет на заочное отделение юридического факультета и на службу в МВД. Работа в уголовном розыске для него началась в Советском РУВД. Вскоре ситуация немного поменялась:

— Когда в 1986 году у меня родился сын, мне стало жалко тратить много времени на дорогу на работу и с работы и я решил перевестись в Самарский РОВД на равноценную должность оперуполномоченного ОУР. Начальником там тогда был Владимир Дробинин, он согласился принять меня на работу, но из Советского РОВД меня не отпускали. Я обратился к Константину Кременскову, в то время начальнику УВД Куйбышева. До сих пор благодарен ему за то, что он разобрался в проблеме, по сути, рядового сотрудника и принял решение о моем переводе.

После этого были разные должности, Академия МВД СССР, в которую Самарский поступил в 1991 году. В 1993-м он закончил Академию уже РФ и начал работать в УБОП. Последней его должностью был пост руководителя Октябрьского РОВД:

— Вспоминается эпизод из моей службы там, в котором проявляется взаимовыручка и смекалка сотрудников тех лет. Холодной зимой в конце 90-х в дежурную часть поступило сообщение от плачущей женщины, которая заявила, что ее пьяный муж захватил и удерживает их малолетнего сына в частном доме на улице Потапова и угрожает убийством. На место преступления незамедлительно выехал я и оперативная группа: начальник КМ Котов, его зам Горяйнов, начальник ОУР Антаури, старшие оперуполномоченные Муллин, Тимофеев и Богданов. Было установлено, что отец захватил своего десятилетнего сына, забаррикадировался в доме и, приставив нож ему к горлу, через форточку требовал к себе жену и прокурора.

Бывший начальник УВД Самары Вячеслав Рахлин ( в центре) - один из тех, кому благодарен СамарскийФото: Михаил ГОРЮНОВ

Милиционеры оцепили место преступления, выставили заслоны и определили позицию для снайпера. Самарский первым вступил в переговоры со злодеем. Тот настаивал на приезде районного прокурора:

— Время было дорого, пьяный преступник в любую секунду мог нанести ранения мальчику. Ждать приезда прокурора было нельзя и тогда мы приняли решение выдать за него кого-нибудь из уже находящихся на месте преступления. Сотрудники оперативной группы в основном были люди молодые, и поэтому роль прокурора выпало сыграть прибывшему на место начальнику ОУР УВД Самары Петру Поляку. Его благородная внешность — очки в металлической оправе, усы — ни на минутку не заставили усомниться преступника в том, что это и есть самый важный прокурор. А профессионал Поляк смог отвлечь внимание преступника на себя, чем и воспользовалась готовая к захвату группа из числа Горяйнова, Антаури, Муллина, которые проникли в дом и обезоружили его. Ребенок был освобожден и передан матери.

Не забывайте учителей!

Все участники тех событий сейчас ветераны МВД. Они всегда рады оказывать посильную помощь действующим сотрудникам. Андрей Андреевич же вспоминает тех, кто поддерживал его самого:

— Я пришел в милицию, когда УВД Куйбышевской области возглавлял генерал Василий Шарапов. До него начальником управления области был легендарный Василий Чистяков, под руководством которого мне поработать не довелось, но на разных должностях я слышал о нем только теплые слова. Многие мои руководители считали его своим учителем. В 2019 году у него был 100-летний юбилей со дня рождения. В Советском РУВД Куйбышева я работал под руководством тогда еще майора Анатолия Андрейкина — будущего генерала и начальника УВД области. Моими первыми учителями стали заместитель начальника по оперативной работе РУВД Александр Зуенков и начальник ОУР Геннадий Кубеткин. В тот период на большинство преступлений выезжали руководители УВД Куйбышева и я часто работал под руководством начальника ОУР города Олега Плешкова. До сих пор вспоминаю его добрым словом за сумасшедшую работоспособность и огромный опыт.

Валерий Щетинский (в центре) один из наставников СамарскогоФото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарском РОВД я хорошо помню замечательных руководителей: начальника райотдела Владимира Дробинина, его заместителей Юрия Суханова, Владимира Цимбалиста, Валерия Тихонова, начальника ОУР Федора Хренкова. Ну а начальник Октябрьского РОВД Валерий Щетинский стал для меня наставником на долгие годы. В конце 80-х мне также удалось поработать с заместителем начальника отдела уголовного розыска области Анатолием Курушиным. Кого-то уже нет в живых, но многие до сих пор в строю. Такие люди, как генералы Чистяков, Андрейкин и, конечно же, Глухов Владимир Петрович, при котором я заканчивал службу в МВД, до сих пор для меня остаются примером.

Не забывает наш собеседник и других сотрудников УР, которые, не достигнув генеральских высот, более 20 лет каждый день достойно выполняли свой долг. В этом списке его бывший начальник в УБОП Анатолий Князев, любимый и уважаемый всеми оперативниками глава УВД Самары Владимир Попов, а также сотрудники Октябрьского РОВД, отдавшие службе в УР лучшие годы — Сергей Котов, Валериан Горяйнов, Юрий Дорохов, Гия Антаури, Муллин Андрей и многие другие.

Особую благодарность Самарский выразил Совету ветеранов управления уголовного розыска региона, который активно занимается патриотическим, духовным и нравственным воспитанием личного состава. В жизни ГУ МВД области до сих пор активно участвуют многие бывшие оперативники. Их встречи с молодыми полицейскими давно стали хорошей традицией.

— А как же иначе, ведь бывших сыщиков не бывает. Сыщики не уходят на пенсию, они всегда в строю. Сыщиком надо родиться. Они постоянно готовы к сражению со злом, готовы предотвращать беду. Ветераны по-прежнему болеют душой за настоящее и будущее уголовного розыска, — заключил Андрей Андреевич.

Сам Андрей Самарский сегодня занимается бизнесом. В его команде бывшие коллеги из Октябрьского РОВД. Служба сделала бывших милиционеров настоящими друзьями не только в работе, но и за ее пределами.

Друзья по Октябрьскому РОВД и сегодня в команде с Андреем СамарскимФото: Михаил ГОРЮНОВ

В завершении разговора герой нашей публикации воспользовался случаем и поздравил коллег, действующих офицеров и наших читателей с праздниками.

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