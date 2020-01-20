2020-01-20T17:55:06+03:00
Происшествия

"Постоянно переписывались и созванивались": в суде рассказали, как полковник Дмитрий Сазонов общался с взяткодателями

Прокурор огласил детализацию звонков и сообщений с телефона экс-замначальника Росгвардии, а также попросил признать недопустимыми доказательства защитников бывшего силовика
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства по громкому уголовному делу близятся к завершениюРазбирательства по громкому уголовному делу близятся к завершениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинском районном суде 20 января состоялось очередно заседание по громкому уголовному делу полковника Дмитрия Сазонова. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток - от представителей так называемой ОПГ "Законовские" и руководства компании "Арт-Инвест", занимавшейся фотосъемкой в родильных домах.

Ключевые свидетели уже допрошены. Сегодня стороны продолжили исследовать доказательства, которые есть в материалах дела. На повестке в частности оказалось изучение детализации с номера телефона подсудимого. Судя по сведениям, которые почти два часа зачитывал представляющий государственное обвинение прокурор Станислав Михайловский, Сазонов активно поддерживал связь с людьми, по версии следствия, дававшими ему взятки.

И с руководителем студии "Арт-Инвест" Артуром Юсуповым, и со своим старым знакомым Алексеем Орловым - именно после очередной встречи с ним силовика задержали - экс-руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона много общался. С 2015 по 2018 год он с ними по несколько раз в месяц созванивался и переписывался. Детали общения неизвестны, но периодичность там явно есть.

Также в ходе процесса Михайловский попросил судью признать недопустимыми доказательства со стороны защиты. По мнению обвинителя, исследования, проведенные звукорежиссером студии L-Sound Игорем Ляхом и начальником Центра независимой экспертизы на транспорте Антоном Калмыковым, были сделаны с процессуальными нарушениями. Напомним, эксперты пришли к выводу, что четыре аудио- и видеофайла, фигурирующих в деле, были смонтированы. Калмыков также заявил, что появившееся на руках Сазонова во время задержания спецвещество могло оказаться там в результате переноса люминофора либо специальной туши с рук одного из оперативных сотрудников.

Адвокаты возразили, отметив, что и Лях, и Калмыков были допрошены в суде. Свои заключения, данные в письменно виде, они подтвердили и на словах. С этим согласилась и судья, отказавшая гособвинителю в ходатайстве. Кроме того, 20 января свои показания дали очередные свидетели - сотрудники ресторана "Баба Люба", где, как следует из обвинительного заключения, 12 лет назад Сазонов встречался с ныне покойным лидером "Законовских" Рыжовым. Как заявили выступающие, в 2008 году заведение было закрыто на ремонт и, соответственно, никаких посиделок там проводиться не могло.

Разбирательства по делу продолжатся в ближайшие дни. Судебный процесс уже выходит на финишную прямую. Правоохранители уверены, что бывший заместитель начальника областного Управления Росгвардии с 2008 года, занимая руководящие должности в силовых структурах, лично и через посредников получил от "Законовских" больше 30 миллионов рублей за покровительство и в частности помощь с тем, чтобы охранявшая их ЧОО, избегала проблем.

С марта 2015 по июль 2018 года глава ООО "Арт-Инвест" Артур Юсупов, как считают следователи, передал Сазонову около 2,5 миллионов рублей за то, чтобы тот помог фотографам его компании беспрепятственно заниматься своей работой в роддомах.

Сам Дмитрий Сазонов называет свое уголовное преследование провокацией. Его адвокаты связывают все происходящее не с политикой, а с заинтересованностью определенных лиц. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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