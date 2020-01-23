“Платить 100 тысяч совсем не хотелось”: самарцу чуть не поменяли в авто дорогостоящую запчасть, которая была абсолютно исправна

Интересное предложение

Когда самарец Виталий собирался купить себе новый автомобиль, то даже и не думал об автоматической коробке передач. Весь свой водительский стаж он отъездил на “механике” и сцепление с “ручкой” стало для него привычным атрибутом. Но в подбор машины вмешался случай.

- Как-то раз собрались с однокашниками, - вспоминает горожанин. - Слово за слово и я уже рассказываю, что хочу купить новую машину. Один из студенческих приятелей вспомнил, что его коллега продает крепкий KIA Cerato 2012 года. На “автомате”.

Цена показалась заманчивой, ниже, чем по рынку. А история автомобиля была чистой - один владелец по ПТС, в серьезных авариях машина не участвовала. Так и стал Виталий обладателем KIA с “автоматом”.

- Я понимал, что машина уже не новая, гарантия к моменту покупки кончилась. Да и первые полтора года Cerato практически не требовал к себе внимания - так, кое-какие резинки в ходовой части поменял и свечи.

Пинки и диагносты

Автомобилист не может вспомнить, когда поймал себя на странных ощущениях при переключении “автоматом” передач. Но чем дальше, тем “пинок” при переходе с третьей на четвертую становился ощутимее. Логичная в этом случае замена трансмиссионного масла ситуацию не изменила.

Автомобилист решил отправиться к диагностам. Но там его ждал достаточно неприятный сюрприз.

- Сервисмен подключил специальный сканер к блоку управления двигателем и коробкой. Он и выдал ошибку, что некорректно работают сами “мозги” автомобиля. Мне объяснили, что сами алгоритмы неправильные.

Но главное разочарование Виталия ждало тогда, когда узнал стоимость заветного блока. Оригинальная запчасть в сборе без работ обошлась автомобилисту в 100 тыс. рублей.

- Такие деньги на машину я как-то не планировал тратить. Объездил другие сервисы, там “диагноз” только подтверждали.

“Мозги” не трогать

Но даже эти вердикты до конца не убедили автомобилиста, что проблема в “мозгах”.

После этого он сам начал штудировать тематические форум и выяснил, что многие владельцы KIA Cerato сталкивались с подобным и дело было не в блоке. В результате раздумий, Виталий решил обратиться к официальному дилеру бренда в Самаре. Слово им, экспертам сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".

- Мы подключили сканер, посмотрели все ошибки и прибор снова показал проблему с блоком управления коробки. Для того, чтобы подтвердить это, один из лояльных клиентов согласился предоставить нам свой автомобиль, аналог проблемного, в качестве донора блока. Подкинув ЭБУ (электронный блок управления - прим. ред) на проблемный автомобиль, дерганье не ушло. А это значило, что дефект не в дорогостоящих “мозгах”. Начали разбираться дальше, прозванивать жгуты проводки, провода и электрику, которая идет от блока к коробке. Сигнал не доходил до КПП. Оказалось, что проблема была в жгуте проводов. Эта запчасть тоже недешевая - оригинальный стоил 95 тыс. рублей. Можно было найти неоригинал подешевле, но качество такого жгута оставляет желать лучшего, там даже гарантии как таковой нет.

Мы предложили клиенту отремонтировать жгут проводки. Стоимость с работой составила 23 тыс. рублей. Автолюбитель до сих пор катается и благодарит нас за работу.

Куда надо ехать на ремонт?

КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22

Телефон: (846) 977 77 00

КИА Центр на Московском шоссе 262А

Телефон (846) 205 99 99

Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00

+7 (846) 205-99-99

http://www.kia-samara.ru/

vk.com/kia.samara

instagram: @kiavsamare

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