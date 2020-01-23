“Платить 100 тысяч совсем не хотелось”: самарцу чуть не поменяли в авто дорогостоящую запчасть, которая была абсолютно исправна
Интересное предложение
Когда самарец Виталий собирался купить себе новый автомобиль, то даже и не думал об автоматической коробке передач. Весь свой водительский стаж он отъездил на “механике” и сцепление с “ручкой” стало для него привычным атрибутом. Но в подбор машины вмешался случай.
- Как-то раз собрались с однокашниками, - вспоминает горожанин. - Слово за слово и я уже рассказываю, что хочу купить новую машину. Один из студенческих приятелей вспомнил, что его коллега продает крепкий KIA Cerato 2012 года. На “автомате”.
Цена показалась заманчивой, ниже, чем по рынку. А история автомобиля была чистой - один владелец по ПТС, в серьезных авариях машина не участвовала. Так и стал Виталий обладателем KIA с “автоматом”.
- Я понимал, что машина уже не новая, гарантия к моменту покупки кончилась. Да и первые полтора года Cerato практически не требовал к себе внимания - так, кое-какие резинки в ходовой части поменял и свечи.
Пинки и диагносты
Автомобилист не может вспомнить, когда поймал себя на странных ощущениях при переключении “автоматом” передач. Но чем дальше, тем “пинок” при переходе с третьей на четвертую становился ощутимее. Логичная в этом случае замена трансмиссионного масла ситуацию не изменила.
Автомобилист решил отправиться к диагностам. Но там его ждал достаточно неприятный сюрприз.
- Сервисмен подключил специальный сканер к блоку управления двигателем и коробкой. Он и выдал ошибку, что некорректно работают сами “мозги” автомобиля. Мне объяснили, что сами алгоритмы неправильные.
Но главное разочарование Виталия ждало тогда, когда узнал стоимость заветного блока. Оригинальная запчасть в сборе без работ обошлась автомобилисту в 100 тыс. рублей.
- Такие деньги на машину я как-то не планировал тратить. Объездил другие сервисы, там “диагноз” только подтверждали.
“Мозги” не трогать
Но даже эти вердикты до конца не убедили автомобилиста, что проблема в “мозгах”.
После этого он сам начал штудировать тематические форум и выяснил, что многие владельцы KIA Cerato сталкивались с подобным и дело было не в блоке. В результате раздумий, Виталий решил обратиться к официальному дилеру бренда в Самаре. Слово им, экспертам сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".
- Мы подключили сканер, посмотрели все ошибки и прибор снова показал проблему с блоком управления коробки. Для того, чтобы подтвердить это, один из лояльных клиентов согласился предоставить нам свой автомобиль, аналог проблемного, в качестве донора блока. Подкинув ЭБУ (электронный блок управления - прим. ред) на проблемный автомобиль, дерганье не ушло. А это значило, что дефект не в дорогостоящих “мозгах”. Начали разбираться дальше, прозванивать жгуты проводки, провода и электрику, которая идет от блока к коробке. Сигнал не доходил до КПП. Оказалось, что проблема была в жгуте проводов. Эта запчасть тоже недешевая - оригинальный стоил 95 тыс. рублей. Можно было найти неоригинал подешевле, но качество такого жгута оставляет желать лучшего, там даже гарантии как таковой нет.
Мы предложили клиенту отремонтировать жгут проводки. Стоимость с работой составила 23 тыс. рублей. Автолюбитель до сих пор катается и благодарит нас за работу.
Куда надо ехать на ремонт?
КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22
Телефон: (846) 977 77 00
КИА Центр на Московском шоссе 262А
Телефон (846) 205 99 99
Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00
+7 (846) 205-99-99
instagram: @kiavsamare
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Меня попросту обманули": самарский автолюбитель “попал” на деньги, обратившись к "серым" сервисменам
Что делать горожанину, чтобы не попасться в руки к "предприимчивым" ремонтникам? (подробнее)
«Я теперь очень сомневаюсь в них»: самарская автоледи чуть не лишилась денег и времени из-за неквалифицированных мастеров
Как самарцу отличить сервис с квалифицированными специалистами от горе-ремонтников? (подробнее)
"Машина уже месяц стоит обездвиженной": самарцу не смогли отремонтировать "странную" поломку автомобиля
Стоит ли экономить и ездить в "серые" сервисы? Разбирается "КП" (подробнее)
"Хочется, чтобы сервисмены несли ответственность за свою работу": как самарец решил вдохнуть новую жизнь в свой автомобиль, но попал на крупный ремонт
Правда ли, что скупой платит дважды? Разбирается "КП" (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU