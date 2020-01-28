Как аэропорт Курумоч держит оборону от китайского коронавируса

Самара оказалась в числе городов, куда может проникнуть новый китайский коронавирус. А все из-за того, что у нас работает международный аэропорт «Курумоч» и налажено прямое сообщение с КНР. С понедельника 27 января улететь в Китай уже не получится – обе авиакомпании, связывающие Самару и Поднебесную (AZUR air и iFly) временно отменили свои рейсы туда. Но в Самару продолжают прилетать самолеты из других стран, в том числе из Юго-Восточной Азии - например, в ближайшие дни здесь ожидают рейсы из Дубаи, Пхукета и Праги. Как объяснили власти, сейчас уже подписан план противодействия вредному вирусу. Один из его пунктов - санитарные заграждения в аэрогавани. Журналисты «Комсомольской правды-Самара» отправились в «Курумоч», чтобы выяснить, как работают выставленные здесь санитарные посты и способны ли они защитить город от китайской заразы.

Очеедей в саарском аэропорту сейчас нет, все спокойноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту тихо и пусто. Сезон новогодних праздников позади, до летних отпусков далеко, поэтому рейсов и пассажиров здесь не так уж много. В защитных масках практически никого, люди совершенно спокойны и защищаться от коронавируса на самарской земле даже не собираются. Когда открываются двери в зоне прилета, пассажиры с чемоданами беспрепятственно устремляются в город. Хотя приземлился самолет из Москвы, оказалось, что в нем есть и те, кто приехал из Азии.

Самарцы, побывавшие в Азии, возвращаются на родину в том числе через МосквуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы с женой прилетели из Бангкока, с пересадкой через Москву, нас лично никто не проверял на этот вирус, - охотно рассказывает Анатолий Устюжанин. – Вообще я коронавируса не боюсь, считаю, что им болеют только мнительные люди, которые сами притягивают болезнь. Там в Бангкоке все спокойно, никакой паники. Иностранцы, китайцы и тайцы, многие ходят в масках, но русские – практически нет. Русский народ закаленный и ничего не боится!

Александр Шухов родом из Самары, но последние годы постоянно живет в Китае с женой Ли Ен Фей. В Самару он приехал в гости к родителям.

- Из Китая я выехал 6 января, жена – 16 января, все тогда было спокойно, никто нас на вылете и прилете с тепловизорами не проверял. Мы встретились в Питере и потом уже вместе поехали в Самару, - рассказал он. - Сейчас, конечно, всех перед вылетом в Китае проверяют на тепловизорах, транспорт не ходит, все сидят дома. Меры предпринимают, думаю, скоро все решится.

Санитарныеврачи проверяют всех пассажиров международных рейсовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, защитные меры в самарском аэропорту все-таки предпринимают - просто пассажиры их не замечают. На страже здоровья самарцев стоят сразу два тепловизора – стационарный и переносной. Так что все пассажиры, прилетающие из-за рубежа, сразу попадают под их прицел.

- Все рейсы из Юго-Восточной Азии, Индии и Китая у нас под особым наблюдением,- уверяет начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Самарской области Сергей Кабаев. – Сначала мы с переносным тепловизором проходим по салону самолета и проверяем температуру на борту. А потом они попадают под прицел аппарата в зоне прилета во время пограничного контроля.

Тепловизор реагирует на отклонения температурыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На экране тепловизора человеческие тела отражаются расплывчатыми разноцветными силуэтами. Сотрудница Роспотребнадзора легко ориентируется в этих картинках. Синий - холодные предметы, желтые – теплее, красный – почти горячо. Интересно, что тепловизор определяет не абсолютную температуру тела или предмета, а отклонение от выставленного значения. В аэропорту Курумоч на аппаратах выставлено значение в 36,6 градусов. Прибор реагирует на превышение в полтора градуса и сразу сигнализирует об этом. Чувствительность высока - повышенную температуру могут отследить хоть на расстоянии трех метров, хоть десяти.

Если пассажир вызывает подозрение, его сразу отправляют к врачу в здравпункт аэропортаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у пассажира по показанию тепловизора заподозрят жар, то тут же попросят померить температуру обычным электронным термометром и вызовут врача из местного здравпункта.

- Врач осмотрит предполагаемого больного и поставит ему диагноз или, наоборот, снимет его,- рассказал Сергей Кабаев. Правда, как признался санитарный врач, пока в этом году таких случаев в самарском аэропорту не было.

Усиленный санитарный режим работает в аэропорту «Курумоч» с 10 января. Всего за это время тепловизионный контроль здесь прошли 2,5 тысячи человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Сочинская, замминистра здравоохранения Самарской области

- На сегодняшний день ни одного случая заболеваемости новой коронаровирусной инфекции на территории Самарской области не выявлено. Вчера глава региона утвердил разработанный совместно с Роспотребнадзором региональный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения и коронавируса. Мы делаем все, чтобы вовремя выявить возможные случаи и не дать распространиться инфекции. Медработников обучаем принципам диагностики и лечения короновируса, а также мерам собственной безопасности. Госпитальные базы готовы по необходимости принять больных, лаборатории – диагностировать вирус. Если после пребывания в Китае или других странах Азии у человека появляются признаки заболевания, повышается температура, першит в горле, ему надо сразу же обращаться к врачу. Точный диагноз будет поставлен по результатам лабораторной диагностики.

Елена Кольцевич, заведующая инфекционным отделение Самарской городской больницы №6

- Те, кто прибывает из-за рубежа с признаками ОРВИ, должны быть изолированы. В случае поступления больного с подозрением на коронавирус диагностику проведем в течение суток. Мы обучили персонал, есть запас медикаментов и дезинфицирующих веществ, средства индивидуальной защиты, поэтому к работе с такими пациентами мы готовы.

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