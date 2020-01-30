Начальник облГИБДД: "О платных парковках, цифровизации дорог и развязке у ТЦ "Апельсин" узнаю из СМИ"

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:39:50+03:00

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Сегодня в пресс-центре "Комсомольской правды" начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов прокомментировал вопрос об организации в Самаре платных парковок, цифровизации региональных дорог и строительстве новой развязки в районе ТЦ "Апельсин".

- Честно говоря, о планах по обустройству платных парковок пока узнаю только из СМИ, - признался журналистам главный инспектор ГИБДД региона. - Никакой конкретики пока нет, схемы организации дорожного движения с нами не согласовывались.

Та же история - с заявлениями властей о том, что вдоль улиц, по которым проходят трамвайные пути, могут запретить стоянки автомобилей. В региональной ГИБДД об этом даже и не слышали.

Что касается строительства новой двухуровневой развязки, которая должна соединить ул,Ново-Садовую с Московским шоссе, то по этому вопросу, по крайней мере, ведется "рабочее обсуждение": то есть официальной документации пока нет, но мнение полиции по организации дорожного движения по этому запросу уточняется и учитывается.

А вот цифровизация дорог в Самарской области пока остается под большим вопросом - по словам Юрия Некрасова, подобный проект сейчас апробируется в Москве и Татарстане, но каких-либо подвижек в сторону нашего региона не было. Напомним, речь идет о создании интеллектуальной транспортной системы, которая может быть полезна для беспилотных автомобилей: эта система позволит транспортным средствам обмениваться между собой информации о пробках, ДТП и ямах на дорогах. Однако когда конкретно на дорогах региона могут появиться беспилотные автомобили, пока не ясно.

Транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовая Советской Армии.Подробности: https://63.ru/text/transport/66124822/ Два уровня дороги: смотрим видео о том, как будет выглядеть развязка на Ново-Садовой

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ИСТОЧНИК KP.RU