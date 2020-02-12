«Она хочет стать звездой как Диана»: участник изнасилования 12-летней «новой Шурыгиной» может выйти на свободу

Поддержка друзей

Произошедшее еще в 2017 году в нижегородском поселке Каменки изнасилование 12-летней Марины (имя изменено) до сих пор остается в центре внимания. Один из двоих осужденных за преступление — Дмитрий Монах — в ближайшее время может выйти на свободу. Скоро суд рассмотрит апелляцию по его делу.

Дмитрий сначала числился свидетелем преступления, а в итоге получил 6 лет колонии. Его друзья и знакомые сразу заявили — он не виноват! Они даже составили петицию в поддержку парня, которую подписали больше тысячи человек. Да и сам юноша сразу дал понять — Марину он и пальцем не трогал.

— Свидетели подтвердили невиновность Дмитрия. Были проведены экспертизы, доказывающие невиновность нашего друга и невменяемость Марины, а также то, что она может сильно преувеличивать, врать и так далее. Также Сергей Щенников (второй осужденный) лично давал показания в пользу Дмитрия, — утверждают товарищи Монаха в петиции.

Участие насильника Шурыгиной

Сергей Семенов считает, что девушка оговорила парнейФото: Михаил ГОРЮНОВ

Поддерживает молодого человека и знаменитый Сергей Семенов, отсидевший год за скандальное изнасилование Дианы Шурыгиной, а ныне прописавшийся в Самаре и занимающийся правозащитной деятельностью. К слову, с популярной девушкой из Ульяновска сравнивают и Марину, ее уже прозвали «новой Шурыгиной».

Семенов приезжал на место событий, общался с близкими обвиняемых и сейчас постоянно с ними на связи. Он думает, что освобождение Монаха возможно, но для этого должно сойтись сразу несколько факторов.

— Вероятность есть, но должен поддерживаться резонанс. И нужно, чтобы в суде были учтены все мнения, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Сергей. — Но независимые эксперты сошлись в том, что полового акта у Димы с девочкой не было. Там по обстановке получается так, что у него половой орган должен быть не меньше метра, чтобы он до нее достал.

Расследование № 1 поселок Каменки, изнасилование 12-летней девочки.Двое молодых парней из поселка Каменки Нижегородской области , едва закончив школу, оказались на скамье подсудимых за изнасилование.Получив 12 и 6.6 лет колонии строгого режима. Парень, который получил 12 лет ( Сергей) не отрицает связь с девушкой , но утверждает, что все был по обоюдному согласию. Второй парень (Дмитрий Монах) говорит, что никакой близости между ними не было , что это способ "потерпевшей" обелить себя или заработать денег . Решать Вам.

Хвалится изнасилованием в школе

По словам экс-сидельца, пострадавшая обвиняет ребят под воздействием родителей. Якобы она и сама в переписках в этом признавалась и даже присылала Сергею Щенникову, получившему за надругательства над ней 12 лет строгого режима, любовные письма. Семенов добавляет, сейчас девочка услышала, что ее историей заинтересовались в «Пусть говорят», и хочет стать популярной.

— Там пока все вилами по воде, но я слышал от знакомых, что она уже ходит по школе и говорит, что будет звездой, как Шурыгина. Она подражает ей и готова на все, лишь бы прославиться, — считает правозащитник.

Дмитрий Монах не считает себя виновнымФото: соцсети

Напомним, что Марину изнасиловали 1 сентября 2017 года. Она пьяная пришла в гараж к малознакомым ребятам, которые почти на 10 лет ее старше, и предложила им выпить. Посиделки закончились постелью. Спустя год о произошедшем узнала мама школьницы — Сергея посадили на 12 лет. Его товарища вызвали из армии как свидетеля, а в итоге отправили в колонию на 6 лет.

Заседание по поводу возможного оправдания Дмитрия Монаха состоится 19 февраля. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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