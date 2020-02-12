Кто убил Лиду Буслаеву? Сбросил из окна Лину Сторожеву? Экстрасенс Татьяна Ларина разбиралась в громких самарских историях

С 7 по 9 февраля в Самаре прошли Дни предсказаний, на которые приехали известные эзотерики страны. Среди них финалистка 15-ой Битвы экстрасенсов, участница проектов "Дневник экстрасенса" и нового сезона шоу "Последний герой" Татьяна Ларина.

Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось поговорить с известным эзотериком, и задать вопросы о самых тайных и запутанных историях в Самарской области за последние годы.

Убийца Буслаевой - ее знакомый?

Трагедия случившаяся с аспиранткой ПГСГА 24-летней Лидией Буслаевой осенью 2011 года всколыхнула всю Самарскую область. Девушка пропала 6 ноября. Она возвращалась от родителей из Чапаевска в Самару, где жила в общежитии. Но до него она не доехала. Тело Лидии Буслаевой нашли через два дня, 8 ноября, неподалеку от трассы на выезде из поселка Новосемейкино. На ее голове следователи потом насчитали 96 ранений от ударов острым предметом, похожим на отвертку.

По подозрению в этом жестоком убийстве 29 ноября задержали главного редактора одного из самарских телеканалов Александра Игнашова. Он провел в СИЗО до 4 декабря меньше недели. Против журналиста не было достаточно доказательств, подтвердилась лишь его связь с Буслаевой. Дело об убийстве девушки возобновляли несколько раз, но убийца до сих пор не найден.

Мнение экстрасенса:

- Она была знакома с этим человеком. Однако не похоже, что это тот мужчина, которого изначально подозревали. Убийца был один. Он с подвижной психикой, то есть может быть спокоен и вдруг в один момент может сорваться. Ох худой и причем он выше нее, потому что удары наносились сверху. Еще раз повторюсь, убийцу нужно искать среди ее знакомых, - уверяет Татьяна Ларина.

Следователи не оставляют попыток найти убийцу Лидии Буслаевой и отмечают, что в деле есть подвижки, которые помогут это сделать.

За Душковым следили?

Почти через год после убийства Лидии Буслаевой, в Тольятти пропал известный бизнесмен, директор ГК "ЭкоВоз" Александр Душков. Утром 7 сентября 2012 года он вышел из дома, и днем перестал выходить на связь с коллегами и родственниками. Его машину обнаружили 11 сентября закрытую и без повреждений, но Душкова или его тела там не было.

Мнение экстрасенса:

- Я, конечно, не знаю его лично, но по ощущениям от фото это очень хороший, добрый человек. Умный, с хваткой. Он старался делать много добра в жизни. Мог перейти кому-то дорогу по работе. За ним следили долго, - сказала Татьяна Ларина. - Я вижу в отношении него физическое насилие, удары. Без распечатанных фотографий и вещей сложно сказать больше: жив или нет, где находится. Но там замешаны люди, которые были с ним рядом.

Расследование дела о пропаже Александра Душкова продолжается. Также, как и дело Лидии Буслаевой, оно находится в компетенции СК России.

Экстрасенс рассказала, что думает о трагедии Лины Сторожевой

Деньги или тайный флирт?

"Пропала красивая блондинка" - с такими заголовками выходили новости об исчезновении 34-летней самарчанке Лине Сторожевой. Дело с самого начало было таинственным. Ночью 14 октября она выходила из дома, потом встревоженная забежала в подъезд, попав в камеру домофона, но дома она уже не появилась. А там ее ждал 12-летний сын.

Лину Сторожеву искали всем городом почти полгода. Тело женщины нашли 21 марта на козырьке ее собственного дома.

Мнение экстрасенса:

- Одна из версий деньги. Но я вижу, что замешаны не только они. В этой истории сыграл роль человек, живущий или проживавший тогда в ее подъезде. Человек ее хорошо знал. Возможно там был флирт или конфликт с этим человеком, но она про него не рассказывала никому, - считает Татьяна Ларина. - Она по характеру была не спокойной, девушка — провокатор, вот и его могла спровоцировать. Ощущение все равно, как будто она не могла себя убить, не тот характер, к тому же она была мать.

В процессе поиска Лины Сторожевой были версии о ее конфликте с начальством, проблемы с деньгами, к тому незадолго до пропажи она взяла кредит в 400 рублей.

Однако после обнаружения тела основной версией гибели Сторожевой следователи назвали суицид. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в причинах этого поступках. Проводится посмертная психологическая экспертиза.

Нет повести...

Любовь и романтика это прекрасно, но не тогда, когда родители влюбленных не спят ночами, не зная живы ли их дети.

23 июля 2019 года 17-летний Илья Любас из Тольятти и 14-летняя Ангелина Щербик из Турции вместе сбежали от родительских запретов. Он приехал за ней в Белоруссию, где девочка проводила каникулы у отца.

Ни документов, ни телефонов, ни толком денег у ребят с собой не было. Три месяца они успешно скрывались от полиции двух стран, ночуя в заброшенных домах.

Отчаявшиеся родители пришли на федеральные телеканалы, попросили детей вернуться, а неравнодушных людей сообщить об их местонахождении. 17 октября случилось чудо - подростков нашли в Брянской области, и они уже не стремились скрываться.

Конечно, каждого из них родители забрали домой. Увидеться вживую "Ромео и Джульетты" из Тольятти и Турции пока нет, но им разрешили продолжать общение через Интернет.

Татьяна уверена, что у ребят нет общего будущего

Мнение экстрасенса:

- В тот момент они нашли друг друга, поняли, были на одной волне, им обоим не хватало внимания в семье. Они подсознательно друг друга дополнили. И их дальнейшее поведение можно объяснить высокой тревожностью, много провокаций в пространство от них. Но ведущим в этой истории был мальчик, у него больше сложностей, больше внутренних конфликтов. Сейчас, да, они какое-то время прообщаются, но максимум лет пять. Но общего будущего на дальнюю перспективу у них я не вижу.

В эфире на телевидении после своего возвращения Илья и Ангелина рассказали о своей решимости быть вместе, и будут ждать сколько нужно.

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