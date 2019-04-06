«Она точно влипла в неприятности с деньгами»: в Самаре простились с Линой Сторожевой, погибшей при загадочных обстоятельствах

- Она не могла сама, тело точно подкинули, - переговариваются у подъезда соседи. На церемонию прощания с 34-летней самарчанкой Линой Сторожевой пришло около сотни человек. Эффектную блондинку искали волонтеры, родные и правоохранители. 34-летняя Лина исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах. Родные десятки раз пересмотрели последнее видео с Линой. Вот она выбегает из подъезда среди ночи, затем возвращается и бесследно исчезает. Из подъезда женщина не выходила, просто пропала. Дома остался 12 летний сын. Совершенно один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701589" frameborder="0"></iframe> В Самаре похоронили таинственно пропавшую блондинку Лину Сторожеву.

Лину найдут только 21 марта. До последнего родные верили, что женщина вернется домой живой и невредимой, но чуда не случилось. Весной дворники начали чистить подъездный козырек от снега и наткнулись на тело Лины Сторожевой.

«Переживаем за маму Лины»

Хрупкая девушка поместилась между стеной и газовой трубой. Тело было в плохом состоянии, многие даже не верили, что это Лина. Но тело опознали, все экспертизы рассеяли сомнения... и 6 апреля несчастную женщину похоронили на Рубежном кладбище. Проститься пришли почти все соседи.

- Людей было очень много, кажется, было больше ста человек. Все с цветами. Вы только не тревожьте пока маму Лины, - просит нас соседка. – Она ели стояла на ногах, мы ее нашатырем откачивали. Она так плакала и все повторяла «Так я тебя и не увидела». Сердце сжималось от ее плача.

Проститься пришли почти все соседиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Материнское сердце разрывалось от горя, женщину увели от могилы дочери почти в бессознательном состоянии. Без остановки плакала и близкая подруга. Женщины даже внешне очень похожи: светлые волосы, короткая прическа.

12-летний сын Лины показал все свое мужество. Он поддерживал бабушку, заплакал только когда гроб с телом матери стали грузить в катафалк.

Пропала она в октябре прошлого года

- Мы держали на руках их, когда они были совсем маленькие, Лина и ее сестра. Потом мы уехали работать на север и ни разу не увиделись. Больше 30 лет не виделись, получилось, приехали только на похороны, - рассказала жена двоюродного дяди Лины.

В шоке и сестра погибшей. Не верят случившееся и соседи.

«Не верим, что она там была все это время»

- Нам не верится, что Лина все это время была там. Скорее всего ее затащили в какую-то квартиру, а когда начались поиски, подбросили. Нужно было проверить каждую квартиру в их подъезде с собакой, но этого не сделали. Чердаки и подвалы проверяли, - уверены соседи. – Козырек этот и правда не видно ни из окна, ни с лоджии. Но тело же пахло! Как не почувствовали! Говорят, жители жаловались на запах газа…

Девушку искали по всему городу, а нашли на этом козырькеФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По словам соседей Лину так долго не могли найти на козырьке, потому что рядом почти не высотных зданий, лишь школа напротив и что творится там, на подъездном козырьке, не видно.

- Мой зять был в числе тех, кто искал Лину, группы волонтеров рыскали по всему городу. Поиски ничего не дали. Была там одна странность. Обращался к ним мужчина, представлялся бывшем мужем, все расспрашивал, как продвигаются поиски. И к нам приходил, на лавочке нас застал и все узнавал, кто ищет, что уже известно, но кто был этот мужчина, мы не знаем, - рассказывают соседки у подъезда.

«Она влипла в историю с деньгами»

В Самаре нашли труп Лины Сторожевой.

Версий того, что случилось с Линой множество. Соседи уверены, что Лина влипла в какую-то финансовую историю. Накануне своего исчезновения женщина купила маме квартиру в одном из новых районов. Новоселье планировали на 15 октября, но мама поехала в новую квартиру на день раньше.

- Поехала она в новую квартиру 14, а не 15. Утром звонит, а Лина не отвечает. Та встревожилась сама приехала, а дома только мальчик, перепуганный. Проснулся, а мамы нет. Дома был и телефон Лины, только там были только исходящие звонки, - рассказала соседка. – Думаю, она влипла в какую-то неприятную финансовую историю. Говорят, что накануне она взяла в банке около 400 тысяч. Куда и на что непонятно. Может ее на счетчик поставили. И вроде как вместе с телефоном дома нашли банковские карты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674620" frameborder="0"></iframe> В Самаре пропала молодая девушка.

Волонтеры, полиция - искали всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На последние видео с участие Лины попали еще и две неизвестные девушки. Они также зашли в подъезд, а вот как они оттуда вышли на видео не попало. Соседи предполагают, что они могут быть замещены в том, что случилось с Линой.

- Что случилось с Линой, мы не знаем. Версий никаких не строим, ориентируемся только на следствие. Результатов экспертизы еще нет, - сдерживая слезы рассказала сестра погибшей. – Но в том, что это она сомнений уже нет, -поэтому нам разрешили ее похоронить.

Даже после похорон в этой истории осталось еще слишком много вопросов. Мы продолжим следить за расследование этого дела.

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