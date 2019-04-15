2019-04-15T16:08:43+03:00
Происшествия

Следователи: погибшая блондинка из Самары Лина Сторожева раньше уже пыталась покончить с собой

Правоохранители озвучили основную версию гибели 34-летней женщины, тело которой несколько месяцев лежало на козырьке подъезда
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи близки к завершению проверки по факту смерти Лины СторожевойСледователи близки к завершению проверки по факту смерти Лины СторожевойФото: соцсети
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Стражи порядка продолжают разбираться в обстоятельствах загадочной смерти Лины Сторожевой. 34-летняя блондинка пропала 14 октября прошлого года, а 21 марта 2019-го ее тело нашли на козырьке собственного подъезда, по адресу Черемшанская, 160. Долгое время погибшую не удавалось опознать, даже не смотря на то, что ее уже похоронили. Сейчас следователям поступили результаты ДНК-экспертизы.

- Результаты ДНК-исследования подтвердили, что это Лина Сторожева. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева.

Вскоре после исчезновения Лины правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Однако, несмотря на то, что дело не закрыто, сейчас ситуация поменялась.

"Как ее искали, если она действительно не выходила из дома?" Соседи и знакомые не верят, что Лина Сторожева могла сама свести счеты с жизнью, а история вокруг найденного тела обрастает мрачными подробностями

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- Основная версия сегодня - суицид. По полученной в ходе расследование информации, ранее она уже пыталась покончить жизнь самоубийством, - отметила Шкаева.

Причины такого поступка Сторожевой, если она действительно его совершила, в ведомстве уточнять отказались. Раньше соседи Лины рассказывали журналистам "Комсомолки", что то влипла в какую-то неприятную финансовую историю и накануне пропажи взяла в банке 400 тысяч рублей в кредит. На что - непонятно.

Впрочем, знакомые и близкие несчастной, у которой остался 12-летний сын, не верят в ее сведение счетов с жизнь. Люди просто не понимают, как силовики, зная из видео с камеры "Безопасного дома", что Лина, куда-то бегавшая ночью, вернулась в подъезд и больше не выходила из него, не смогли ее отыскать. Кто-то предполагает, что ее труп просто подбросили на козырек с приходом снежной погоды.

В Самаре пропала молодая девушка.

Женщина занималась страхованием автомобилей, в ходе разбирательств в этой истории, оперативники проверяли ее рабочие связи. Ничего подозрительного там обнаружить не удалось.

Проверка по факту случившегося продолжается. Ближайшая задача - установить причину смерти. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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