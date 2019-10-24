«Обменялись кольцами и хотели скрываться четыре года»: современные Ромео и Джульетта рассказали о своем побеге

Заберу ее навсегда!

— Через четыре года приеду и заберу ее с собой. Официально и навсегда! — 17-летний Илья Любас из Самары уверен, что его ждет светлое будущее с 14-летней Ангелиной Щербик из Турции. Он заявил об этом в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Продолжение истории современных Ромео и Джульетты там показали накануне.

Как рассказал ведущий Дмитрий Борисов, после первой передачи дети сами пришли в полицию Брянска с дачи, на которой скрывались. Но их бы нашли в любом случае — о ребятах в частном доме следователям сообщила и одна из телезрителей.

Пара не хотела расставатьсяФото: принтскрин видео.

— Мальчика в лесу встретила, запоминающийся, кучерявенький, волосы с резиночкой сзади. Потом видела его с девочкой. Больше они мне не попадались, но видела частный дом, хозяин которого уехал. Там дымит труба, за домом стучит кто-то. После программы я его сразу вспомнила и позвонила, — рассказала жительница деревни Красная, где прятались влюбленные.

Условия в доме были для подростков весьма сложные. Особенно для Гели, которая, по выражению ее бабушки, жила чуть ли не в «тепличных условиях». Илья колол дрова, топил печку. Необходимы были и деньги — для этого мальчик и девочка даже продали свои телефоны. Но в итоге стало совсем тяжело.

— Мы не знали, что делать, куда идти, страшно было обоим. Спасибо большое, что приехала, я очень рад, — говорил Илья во время встречи с мамой. — Я рад, что и с Ангелиной все нормально. Безумно волнуюсь и люблю ее.

Решили бежать за 20 минут

Все передачу дети держались за рукиФото: принтскрин видео.

Юноша объяснил, что причиной их побега стал запрет личных встреч от отца Ангелины:

— Мы познакомились в одной из групп. Начали общаться ближе. Год и несколько месяцев общались, а после я сказал, что люблю ее. Но нам (во время первого визита Любаса в Белоруссию) запретили встречаться, только по интернету общаться разрешили. Начали думать, что делать, все варианты глупые были. Вариант, что ее оставят в Белоруссии у папы отпал. Хотели быть вместе. Давай сбежим? Давай. За 20 минут приняли это решение.

Что ждет современных "Ромео и Джульетту" из Самары и Турции, которые три месяца скрывались от родных? 00:00 00:00

— Мы всегда принимаем решения вдвоем. Никогда одни. Даже о побеге. Последней каплей стало то, что сказали Илье: приезжай-ка через четыре года. Это трудно — переписывать и не видеть человека. Если бы хотя бы раз в год давали встретиться, то ничего бы не было, — подтвердила версию кавалера Ангелина.

Ребята жили в сложных условияхФото: принтскрин видео.

Чувства у молодого человек и его пассии, действительно, серьезные. При встрече в Новолукомле они даже обручились друг с другом берестяными кольцами. Илья сделал Геле предложение, а она сказала «да». Задумка о совместной жизни у них была глобальная.

— План был до Смоленска добраться. Автобусы, расписание смотрели. Потом съездили в Брянск, — открывает тайну школьница. — Там ничего не нашли, а искали заброшенный дом, чтобы годик в нем пережить. Вообще мы планировали четыре года жить вдвоем — до 18-летия.

— Честно, не знали, куда идти. Думали по обстоятельствам, как и где проще подождать эти четыре года. Идея была в Омск поехать, в Сочи — пережить зиму, — добавляет Илья, отметив, что вопреки предположениям своего дедушки, в Самарской области они не появлялись.

11-летняя мама: «Вы разойдетесь!»

Историю Любаса и Щербик сравнили со случаем Хабиба и Вали Исаевой. Последняя в 11-летнем возрасте родила от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана, а потом вышла за него замуж. Правда, сейчас Валентина — ей уже 26, воспитывает троих детей — предостерегает Ангелину:

— Я родила в 11 лет, сейчас трое детей. Мы были 15 лет в браке, но теперь разведены. Он сделал очень много плохого. Вы разойдетесь через два года. Ты вырастешь, будешь красивая, другие понравятся, — заявила Исаева героям выпуска.

Но и Илья, и Геля верят — все у них будет хорошо. Единственное, что они боятся сейчас — расставания.

— Боимся, что нас разлучат, а не разбежимся, — заявила Щербик. — Ни к маме, ни к папе не хочется. С Ильей хочется остаться. Я люблю Илью, он меня. Если бы мы не сделали этого, ничего бы не было, не сидели бы вместе сейчас.

— Не хочется расставаться, но придется, — говорит Любас. — Как я понял, у нас будет возможность встречаться. Мы безумно любим друг друга.

Илья собирается в армию и пишет методичку о жизни в лесу

Волонтеры подружились с подростками, которых искали три месяцаФото: Из личного архива

Ромео и Джульетта нашего времени пообещали больше не сбегать. Впрочем, волонтеры предполагают, что не все так радужно:

— Ребята, на самом деле, классные. Но пока нестабильные, нужно время, потому что велик риск побега, — делится с корреспондентом «КП-Самара» активист белорусского поискового отряда «Надежда» Надежда Ганкович. — Но они молодцы, расставание перенесли мужественно. Илья для нашего отряда даже методичку пишет по теме — как выжить в лесу, если потерялся. Направляем знания в нужное русло!

Алексей Щербик, папа Гели, подчеркнул, что никаких претензий у него к бойфренду дочери нет и не будет:

— В первый момент хотелось удушить, но было много свидетелей, — шутит Алексей. — Через четыре года, наверное, поуляжется все. Но, может, они войдут в тот процент пар, у которых чувства останутся.

Разошлись Илья и Геля очень трогательно — кадры передачи напоминали какой-нибудь фильм. Они обнялись, выразили надежду на то, что все будет хорошо, а после девушка села в такси. Парень лишь грустными глазами проводил свою возлюбленную. Но Любас не опускает руки — он собирается заработать на жизнь службой в армии, а через четыре года отправиться за Гелей и взять ее в жены уже официально.

Разлука или статья: дело "Ромео и Джульетты". Пусть говорят. Выпуск от 23.10.2019.Современные Ромео и Джульетта: семнадцатилетний Илья и четырнадцатилетняя Ангелина после конфликта с родителями сбежали. Их искали три месяца. Родители влюбленных подростков были доведены до отчаяния, и вот, увидев в эфире программу Пусть говорят , беглецы решили вернуться. Где скрывались Илья и Ангелина все это время? Как они жили? И какое наказание теперь грозит подросткам?

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