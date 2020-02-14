Илья подался в волонтеры, Геля играет на гитаре: как живут современные Ромео и Джульетта, которых искали три месяца

Не даем ей скучать

Три месяца прошло с тех пор, как нашли современных «Ромео и Джульетту» — 17-летнего Илью Любаса из России и 14-летнюю Ангелину Щербик из Турции. Пара пряталась ото всех на дачах под Смоленском до тех пор, пока у них не стали заканчиваться деньги. В итоге они пришли в полицию, выступили в эфире «Пусть говорят» и разъехались по домам.

Новый год Илья и Геля встречали по отдельности. Она в Анкаре, он — в родной Самаре. После передачи влюбленные так и не виделись. В День всех влюбленных журналисты «Комсомолки» узнали, поддерживают ли они связь и чем сейчас занимаются.

Мама девочки Ксения Понтус отмечает, что хочет как можно скорее забыть эту историю — все-таки трехмесячное отсутствие дочери было страшным временем. Тем не менее, она призналась — Ангелина с юношей связь поддерживает. Правда, на расстоянии.

— С дочкой все хорошо. Отношения ровные. Они больше не виделись с Ильей, но общаются, — рассказывает Ксения корреспондентам «КП-Самара».

Дети сами пришли в полицию, устав прятатьсяФото: Предоставлено "Комсомолке"

Наша собеседница признается, что девочка скучает по молодому человеку. Но родные всячески стараются ее поддерживать.

— Конечно, она скучает. Но здесь ей особо скучать не даем. Много уроков, игра на гитаре. Все это отнимает много сил и времени, — отметила женщина.

Илья делится опытом!

Илья тоже не сидит без дела. Помимо общения с любимой по сети, парень поддерживает связь и с волонтерами из Белоруссии, которые его активно искали. Так, Любас даже помог им разработать методические материалы.

— После того, как мы нашли ребят, начали с ними общаться, пришла идея поработать с ними. Илья был очень подавлен, и я ему предложила направить его знания в нужное и полезное русло, дабы отвлечь его, — рассказывает Надежда Ганкович, активист отряда «Надежда». — Он достаточно легко на это согласился.

Методичка, в разработке которой принимал участие Любас, рассчитана на обучение приходящих в отряд волонтеров, и на школьников, с которыми «Надежда» будет работать.

— Илья передал своими словами все знания о том, как нужно вести себя в лесу, если заблудился, какие травы можно есть, какие нет, где искать воду, пригодную для питья, — продолжает волонтер. — Я, кстати, немного поразилась, не так уж и хорошо он знает все правила выживания, ошибок много, показалось, что кто-то взрослый их поддерживал в путешествии. Но главное правило он знает — не паниковать и вести себя как можно спокойнее!

Черновик Ильи о том, как выжить в лесуФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас заметки Ильи отредактированы и отправлены на согласование с МЧС и другими инстанциями. После прохождения всех этих ступеней, она появится в печатном виде.

— Конечно, сложно сотрудничать с Илюхой на расстоянии, — признается Надежда. — А так бы, конечно, взяли его к себе в отряд, когда 18 исполнилось бы. Но нет худа без добра, теперь у нас есть человек в Самаре, который всегда будет рад нам помочь. Я в этом уверена!

По словам волонтера, в армию пока Илью не забрали — в эфире «Пусть говорят» он говорил, что собирается туда. По последним сведениям, сейчас молодой человек подрабатывает на стройке — как и до того, как отправился в Белоруссию за любимой.

Приеду за ней через 4 года!

Пара, познакомившаяся в интернете, прославилась сразу на несколько стран летом прошлого года. 23 июля Илья и Геля убежали из Новолукомля в Белоруссии, где девочка гостила у папы на каникулах. Решение о побеге они приняли вместе — отец школьницы запретил ей продолжать отношения с гостем из Самары до достижения 18-летнего возраста.

Ребята передвигались по Белоруссии на автобусе, а покинули страну пешком. Последний раз их видели в Смоленске — они попали на камеры вокзала и на глаза жительницы деревни Солонец. Затем дети исчезли.

Целых три месяца никто не знал, где скрывается парочка. Из их переписок стало известно, что они хотели в Чернобыль или какой-нибудь домик в лесной глуши. Учитывая, что Илья был сталкером и имел с собой два спальных мешка, версия о том, что «Ромео и Джульетта», как окрестили пропавших в СМИ, скрываются в лесах или на заброшенных дачах, стала основной.

Но с каждым днем становилось все страшнее. Не придавали оптимизма и наступающие холода. Близкие озвучивали самые страшные предположения, экстрасенсы гадали, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Розыск подростков активно освещала «Комсомольская правда». Дошло до того, что ими заинтересовались на федеральном телевидении. Сразу после выхода в эфир программы «Пусть говорят» Геля и Илья пришли в полицию Брянска — худшие опасения не подтвердились.

Как оказалось, дети прятались в деревне Красная в частном доме на даче, хозяин которой уехал. Условия в доме были для подростков весьма сложные. Особенно для Гели, которая, по выражению ее бабушки, жила чуть ли не в «тепличных условиях». Илья колол дрова, топил печку. Необходимы были и деньги — для этого мальчик и девочка даже продали свои телефоны. Но в итоге стало совсем тяжело.

В эфире влюбленные держались за руки и признались, что хотели исчезнуть на несколько лет. Но в то же время они пообещали, что больше пропадать не будут. Они собираются ждать друг друга.

— Через четыре года приеду и заберу ее с собой. Официально и навсегда! — заявил Илья Любас.

Молодому человеку удалось избежать уголовного преследования, но от этого ему не легче — сказывается разлука с любимой. А тот момент, когда можно будет увидеться снова, наступит лишь через несколько лет.

ПАМЯТКА ОТ ВОЛОНТЕРОВ ОТРЯДА «НАДЕЖДА» ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ СОБИРАЕТСЯ В ЛЕС

Волонтер Надежда поддерживает связь с ребятамиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Собираясь в лес:

1) Сообщите родственникам или соседям, куда именно вы идете и когда планируете вернуться.

2) Наденьте что-нибудь яркое. Подойдет, например, светоотражающая жилетка для водителей, красная рубашка и т.п. Также хорошо бы иметь с собой что-то теплое на случай, если вы задержитесь в лесу.

3) Возьмите с собой:

— заряженный мобильный телефон;

— спички или зажигалку;

— питьевую воду;

— немного еды;

— лекарства, которые вы принимаете.

Если вы заблудились, не откладывая звоните в службу спасения по телефонам 101, 112. Остановитесь и дожидайтесь помощи на месте. Экономьте заряд мобильника для общения со спасателями.

Если мобильный телефон остался дома, главное не паниковать, и четко понимать, что Вас обязательно, будут искать.

Мы хотим, чтобы все возвращались домой.

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