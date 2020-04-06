Коронавирус в Тольятти, последние новости на 6 апреля 2020 года: отсутствие новых больных и помощь волонтеров

В Тольятти продолжается режим полной самоизоляции, введенный в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Он продлится как минимум до 12 апреля, лишь работникам некоторых местных предприятий 6 апреля можно будет пойти на работу. В то же время в городе продолжают трудится медики, полицейские патрулируют улицы. Самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 6 апреля 2020 года ищите в нашем материале.

За минувшие выходные в Автограде не выявлено новых случаев заболевания COVID-19. В регионе по-прежнему 17 заболевших. 9 человек уже выздоровели. В стране на сегодняшний день коронавирусом заболели 5389 человек в 79 регионах. Выздоровели 355 человек. 45 погибли.

Отметим, что в Самарской области можно пройти тесты на коронавирус. С субботы на воскресенье их провели 544. 300 - в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области, еще 244 - в лаборатории СПИД-центра.

В Тольятти работает медучреждение, где готовы лечить детей с коронавирусной инфекцией. Местных несовершеннолетних, а также детей в тяжелом и средней тяжести состоянии из Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Октябрьска, Шигонского, Ставропольского и Сызранского районов есть возможность вылечить в "Тольяттинской городской клинической больнице № 5". Там же работают и со взрослыми пациентами.

В регионе 1100 волонтеров были задействованы для помощи тем, кто находится на самоизоляции и не может в полной мере справиться самостоятельно. В Автомобильной столице добровольцы тоже не отстают. Так, президент спортивного клуба "ARSENAL FIGHTING" со спортсменами клуба Сергеем Трутневым и Сергеем Богдашкиным по заявке одинокой пенсионерки, находящейся на инвалидности, отвезли ей продукты и лекарства.

Аналогичные обращения поступают каждый день. Те, кто желает помочь, могут быть включены в волонтерский штаб. Заявки оставляйте по телефону 55-87-64. Также стать добровольцем можно зарегистрировавшись на сайтах мывместе2020.рф, добро.рф.

Заявки от одиноких пенсионеров или инвалидов, нуждающихся в продуктах питания и лекарствах, принимаются по единому номеру горячей линии: 8 (800) 200-34-11 и по телефонам горячей линии в Тольятти: +7 (937) 100 35 19 (круглосуточно), 8 (8482) 31-28-87 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

Сотрудники полиции дежурят на улицах. В частности они следят за тем, чтобы люди не заполняли общественные места, не гуляли без видимых на то причин. Сотрудники ГИБДД объяснили, что останавливают водителей исключительно для того, чтобы узнать, куда те направляются. Если это не важная поездка - автолюбителям советуют вернуться домой.

Также представители ГИБДД проводят онлайн-уроки по безопасности дорожного движения для детей, находящихся в самоизоляции. Тольяттинские родители могут подать заявку на онлайн урок для своего ребенка через официальные аккаунты ГИБДД Тольятти в «Инстаграм» или «ВКонтакте».

Взрослые, чьи дети уже приняли участие в онлайн уроках выражают благодарность полицейским за содержательные беседы, а силовики в свою очередь уверены в том, что такой дистанционный способ обучения правилам безопасного дорожного движения полезен не только детям, но и взрослым.