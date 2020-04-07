2020-04-06T23:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 апреля 2020 года: школы снова работают, но дистанционно

Рассказываем самые важные последние новости на 7 апреля 2020 года про коронавирус в Тольятти, только то, что действительно имеет значение
Ольга НОВИКОВА
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Тольяттинцев просят соблюдать режим самоизоляцииТольяттинцев просят соблюдать режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тольятти стал первым городом региона, в котором был зафиксирован случай коронавируса в Самарской области. Среди заболевших были как приехавшие из-за границы горожане, так и те, кто находился с ними в контакте. Однако сейчас ситуация с коронавирусом в Тольятти улучшилась, пятеро пациентов с коронавирусом еще 2 апреля выписаны из горбольницы №5. Среди них был и первый заболевший коронавирусом в регионе молодой человек. Итак, мы выяснили, что нужно знать всем, кто решает, как жить в новых условиях полной самоизоляции и ограничений.

Коронавирус в Тольятти стал причиной закрытия учебных заведений. Однако с 6 апреля школы и вузы города возобновили свою работу. Занятия идут дистанционно, и педагоги, и ученики находятся дома и используют онлайн-каналы. Длительность урока 30 минут, предусмотрено время для завтрака. В распоряжении педагогов - Skype, Zoom, Hangout, видео в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", образовательные платформы ЯндексУчебник, ЯКласс, а также классические бумажные учебники. Хотя 6 апреля многие дети и учителя столкнулись с тем, что система дистанционного обучения барахлила, однако все надеются, что процесс удастся наладить.

Детские садики тоже «в строю». С 6 апреля в 112 детсадах Тольятти открыты 160 дежурных групп по присмотру и уходу за детьми. Они рассчитаны на 1246 малышей, родители которых трудятся на непрерывных производствах, в экстренных службах или муниципальных структурах и обеспечивают жизнь города.

Со вчерашнего дня возобновили работу и крупнейшие предприятия города. Среди низ – Автоваз, Тольяттиазот, КуйбышевАзот. Полный список опубликован на сайте минэкономразвития. На всех работающих предприятиях тщательно дезинфицируют рабочие помещения. По-прежнему работают автосервисы, а также те, кто может трудиться удаленно.

Для тех, кто сложно переживает самоизоляцию дома, заработала службы психологической помощи. Позвонить могут как люди старшего возраста, так и молодежь – все, кому важна поддержка.

6 апреля в Автозаводском районе открылось новое здание детской поликлиники на 500 мест. Теперь маленьких пациентов будут принимать в современно здании, оснащенном всем необходимым. В том числе есть здесь и изолированные инфекционные боксы

Продолжают дезинфицировать и весь городской транспорт – автобусы, троллейбусы. А пассажиров пускают в ограниченном количестве, стараясь обеспечить им необходимую дистанцию.

Управляющие компании продолжают обрабатывать подъезды и дворовые территории от вируса.

Чиновники продолжают поверять работу питейных заведений города, которые должны были приостановить свою деятельность. На 7 апреля сотрудники мэрии проверили 358 объектов, вручили 95 уведомлений о прекращении деятельности и 17 уведомлений о вывозе нестационарных торговых объектов.

Мы следим за добавлением информации о коронавирусе в Тольятти на 7 апреля 2020. Следите за обновлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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