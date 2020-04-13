Самарцу в самоизоляции - о коронавирусе в Самаре: самая важная и полезная информация для жителей города

16 марта в Самарской области сообщили о первых трех случаях заражения коронавирусом. Привезли инфекцию в наш регион из Испании. После этого фиксировались и новые случаи - в основном завозные, хорошо, что все потенциальные носители соблюдали санитарные правила и грамотно изолировались. Но 28 марта вместе со всей страной Самарская область ушла на нерабочую неделю. 6 апреля самоизоляцию для горожан продлили, правда, разрешив работать некоторым предприятиям, в том числе, системообразующим. Сейчас режим самоизоляции действует уже до 19 апреля, правда, есть и послабления. Например, работать разрешили достаточно большому количеству организаций. При этом остались и запреты. В общей сложности, дома мы сидим уже две недели - а кто-то и больше. Вместе с минстерствами Самарской области и правительством, а также крупнейшими компаниями КП-Самара собрала справочник для самарцев в самоизоляции. Новые правила жизни, новые ценности, права и обязанности - все в наших материалах.

Дмитрий Азаров побывал в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом

Дмитрий Азаров побывал в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом

Дмитрий Азаров, губернатора Самарской области:

- Наш главный инструмент борьбы с распространением коронавируса – это любовь! Любовь к ближнему, из которой проистекает забота о людях. О тех, кто нам дорог. О детях, которым сейчас необходимо особое внимание со стороны родителей. Бабушках и дедушках, о которых мы можем позаботиться даже на расстоянии, заказав доставку продуктов на дом, о наших соседях, которым нужна помощь.

(откровенное интервью с главой региона о борьбе с коронавирусом читайте здесь)

Самое важное, что стоит знать о самоизоляции на неделе с 13 по 19 апреля:

Кто будет работать и когда

Как будут работать кладбища и ритуальные заведения.

С юристом разбираем, какие штрафы грозят нарушителям режима самоизоляции

Елена Лапушкина, глава г.о. Самара

Елена Лапушкина, глава г.о. Самара:

Я прекрасно понимаю, как хочется в эти теплые весенние дни погулять по нашей любимой набережной или в городских парках, насладиться чудесной погодой. Но я прошу вас не делать этого и с пониманием отнестись к жизненно важным для всех нас ограничениям. Особенно важно сохранять режим самоизоляции людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Прошу вас максимально ответственно отнестись к рекомендациям медиков: тщательно мойте руки, используйте антисептики, при выходе в магазин или на прогулке с домашними животными соблюдайте необходимую дистанцию.

Чем более ответственно мы отнесемся сейчас ко всем рекомендациям и ограничениям, тем быстрее справимся с этой ситуацией! Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

На передовой борьбы с коронавирусом - медики. Именно благодаря их усилиям во многом ситуация в Самарской области сегодня достаточно спокойная. Они готовы противостоять инфекции, даже несмотря на то, что конкретно сейчас она не нападает. Под инфекционный профиль в Самаре оборудуют новые койки. Например, лечить больных с коронавирусом в Самарской области готовы в больнице имени Середавина.

Как сдать тест на коронавирус и у кого их берут, как проходит оборудовании больниц и все о вызовах врачей на дом - рассказали в министерстве здравоохранения. Подробный текст с интересными цифрами читайте на нашем сайте >>>>

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