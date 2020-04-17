Режим самоизоляции в Самаре до 30 апреля: что можно делать, чего нельзя, штрафы и полный список правил новой жизни

Режим строгой самоизоляции в Самарской области продлили до 30 апреля. И несмотря на то, что синоптики обещают уже почти летнюю погоду, горожанам придется еще посидеть дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Индекс самоизоляции у нас правда очень низкий, он показывает, что самарцы не слишком хорошо справляются с задачей. Поэтому до 30 апреля требования ужесточили, а в постановлении губернатора Самарской области от 16 апреля появилась информация и про тех, кто будет контролировать соблюдение правил горожанами.

Рассказываем, на что обратить внимание в новом варианте постановления, какими правилами жизни в режиме строгой самоизоляции в Самаре до 30 апреля руководствоваться, чего опасаться и чего не делать ни в коем случае.

Кто не должен работать в Самаре и области до 30 апреля:

Ночные клубы, аттракционы, развлекательные объекты, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, частные сауны и бани, детские игровые комнаты, кафе и рестораны, обслуживающие в зале. Прибавилось: турбазы и базы отдыха (кроме тех, где размещают командировочных).

Как часто должны убирать в подъездах?

Уборку должны делать раз в сутки, каждый день Дезинфицирующими растворами должны обрабатывать: дверные ручки, выключатели, кнопки лифта, поручни перил, почтоывые ящики, кнопки домофона.

Собственники принимают работы и контролируют их выполнение. Жаловаться на нерадивых УК можно в Роспотребнадзор

Кто может передвигаться по территории Самарской области в режиме самоизоляции

- Жители или гости региона при наличии спарвки о работе или документе о регистрации в качестве самозанятого при выполнении служебных обязанностей и осуществлении деятельности не приостановленой Указом президента и местными постановлениями. Но учтите: именно от работы и обратно до дома. Справка не позволяет гулять по набережной.

Остальные нормы продолжают действовать. Выходить могут люди за продуктами, вынести мусор, выгулять собаку навестить беспомощных и больных родственников.

Передвигаться могут волонтеры при наличии справки.

Что должен делать работодатель?

Если компания и организация продолжает свою работу, то она должна обязательно обеспечить все санитарные требования. В новом постановлении прописано также требование обеспечить проведение качественной уборки, текущей дезинфекции помещений, особенно тщательно очищать ручки, выключатели, перила и так далее.

А что со школьниками?

Школьники продолжат дистанционное обучение до 30 апреля 2020 года - и это минимум. Постановление требует от министерства образования Самарской области обеспечить доступность такого образования до 30 апреля.

Как будут проверять тех, кто приехал из других регионов?

Теперь в Постановлении более подробно говорится об этом. Напомним, что в документе требование об обязательной самоизоляции таких приезжих прописано изначально - на 2 недели.

Пункты контроля организауют в Курумоче, на ж/д вокзале и на дорогах федерального значения. Всем приезжим выдадут памятки, попросят заполнить анкеты, чтобы потом их могла контролировать полиция.

Прописано также, кто обеспечивает контроль за соблюдением режима самоизоляции: это ГУ МВД РФ по Самарской области, Средневолжское ЛУ МВД на транспорте, Сызранский ЛО МВД на транспорте, Росгвардия, Роспотребнадзор.

Как будут контролировать приезжающих из других регионов людей

Могут ли меня оштрафовать за прогулки по улицам в Самаре до 30 апреля?

Такое право - выписать штраф за нарушение самоизоляции в Самаре - у полиции есть. Это прописано в новой редакции КоАП. Теперь выписывать штрафы за нарушение режима можно и при режиме повышенной готовности, который действует сегодня на территории Самарской области.

При этом в полиции уточняют, что в первую очередь ведут с гражданами разъяснительные беседы. Не сразу выписывают штрафы, а объясняют, почему сейчас важно находиться дома. Так что горожанам советуют не рисковать своим кошельком и следовать правилам.

Сумма штрафов - до 200 тыс. рублей.