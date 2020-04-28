2020-04-28T20:17:47+03:00
Общество

Туризм, пассажирские перевозки и гостиничный бизнес: Дмитрий Азаров предложил существенно понизить налоги для отраслей

Эти шаги должны помочь сохранить занятость и помочь предпринимателям
Егор ТКАЧЕНКО
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Ранее правительство уже приняло ряд мер для поддержки других отраслей ФОТО: Правительство Самарской областиРанее правительство уже приняло ряд мер для поддержки других отраслей ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 28 апреля, губернатор Дмитрий Азаров внес на рассмотрение депутатов областного парламента законопроект о пониженной налоговой ставке для ряда предпринимателей. Это касается тех, кто использует упрощенную систему налогообложения. В большей степени инициатива призвана помочь гостиничному бизнесу, туризму и пассажирским перевозка.

– Бюджет недополучит средства от налоговых доходов, однако Правительство региона готово пойти на этот шаг, чтобы поддержать пострадавшие отрасли и сохранить занятость, – говорится в сообщении.

Так, для тех, кто выбрал для налогообложения доходы за минусом расходов, ставка снизится с 15 % до 5 %. Для тех, у кого облагаются доходы – с 6 % до 1%. Этими мерами смогут воспользоваться порядка 20 тысяч предпринимателей, работающих в гостиничной и туристических сферах.

Для пассажирских перевозок снизится стоимость лошадиной силы. Для автобусов до 200 л.с ставки снизится с 31 рубля до 50 копеек за 1 л.с. Для транспорта свыше 200 л.с. – с 85 рублей до 1 рубля за лошадиную силу. Сумма поддержки оценивается в 9,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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