Коронавирус в Самаре нашли у шести человек в кардиоцентре

Сегодня стало известно о новом очаге заражения коронавирусом: в Самарском кардиодиспансере COVID-19 нашли у 4 сотрудников и 2 пациентов.

- По предварительным данным, у пациентки 88 лет, которая была в кардиодиспансере на длительном лечении, была выявлена пневмония, - сообщил сегодня на заседании оперативного штаба врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. По результатам тестирования у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция, после чего женщину перевели в больницу им. Середавина

Ранее больницы, где происходила подобная ситуация, закрывали на 14 суток и переводили в режим работы обсерватора – к примеру, первый корпус больницы Пирогова, где COVID-19 нашли у 21 человека.

Но кардиодиспансер, по мнению властей, закрывать пока нельзя – он в регионе единственный в своем роде. Сейчас власти предпринимают меры для того, чтобы предотвратить распространение вируса среди пациентов и персонала Как много человек оказались под угрозой, пока не сообщается.

Также власти намерены провести расследование: как так получилось, что от пациентки заразилось столько народу? Соблюдались ли все необходимые нормы и правила?

- В каждом лечебном учреждении должен быть госпитальный эпидемиолог, - заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. - Каждый случай подлежит разбору внутри учреждения, с ведением соответствующего протокола. В первую очередь надо провести разбор внутри больницы.

Контролировать ход эпидемиологического расследования будет лично Сергей Вдовенко.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также поручил проверить больницы региона на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - эту работу будут совместными усилиями проводить сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

За заседании оперативного штаба сегодня также констатировали: за последние три дня в Самарской области растет число заболевших внебольничными пневмониями: на данный момент зарегистрированы 97 случаев. Для сравнения на прошлой неделе за те же три дня их было 70.

На контроле находится ситуация по 10 выявленным очагам массового заболевания COVID-19: 9 были выявлены ранее, десятым стал кардиодиспансер.

Напомним, больницу имени Пирогова на карантин закрыли 4 мая, до этого в режиме обсерватора работала и больница №4, но с тех пор прошло уже две недели, после чего пациентам и сотрудникам учреждения разрешили вернуться домой.

Когда больницу закрывают и превращают ее в обсерватор, оставшихся внутри людей обеспечивают горячим питанием, но выходить никому из них не позволяют до окончания карантина.

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