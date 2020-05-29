Коронавирус в Самаре, последние новости на 29 мая 2020 года: футбол могут разрешить, а аэропорт открыть

В Самарской области число заболевших COVID-19 остается достаточно высоким, при этом частично в регионе смягчили режим самоизоляции. В Сызрани это привело к всплеску заболеваемости, и глава города поручил закрыть парки и скверы, а в транспорте и торговых центрах жестко контролировать соблюдение масочного режима. Рассказываем, что еще происходит сейчас в регионе на 29 мая 2020 года.

97 заболевших, 63 выздоровевших

По данным на 29 мая, в Самарской области известно о 2437 подтвержденных фактах заболевания коронавирусом, 97 из них - за сутки. 94,3% новых пациентов живут в городах - в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске и Отрадном.

К 29 мая число погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний достигло 18 человек. От COVID-19 погибла 31-летняя женщина. В оперативном штабе говорят, что она страдала заболеваниями эндокринной системы.

Победили болезнь и были выписаны как здоровые - 63 пациента, в том числе два ребенка. Таким образом число победивших COVID-19 достигло 892 случаев.

Школьников - в онлайны

Стало понятно, что этим летом отдых детей в лагерях может сорваться. Власти говорят, что все готово, но при такой эпидемиологической обстановке в регионе это не безопасно. Возможно, первые заезды можно будет организовать в июле, но это не точно.

Та же проблема - с лагерями дневного пребывания в школах: их откроют не раньше 3 августа.

Чтобы родителям было, чем занять детей, власти придумали новый проект: онлайн-лагеря: фактически это комплекс дистанционного образования с тренировками, играми, экскурсиями и прочим.

Студентам - скидки

Две трети студентов, которые жили в общежитиях вузов, разъехались по домам. Председатель Совета ректоров Геннадий Котельников сообщил, что в вузах решено пересмотреть тарифы на проживание: студенты, которые уехали домой, смогут оплатить лишь половину стоимости, те, кто остался в общежитиях - 75% от общей цены проживания.

Студентам из малообеспеченных семей и вовсе могут сделать 100% скидку, если совокупный доход всех членов семьи не достигает прожиточного минимума.

По словам Котельникова, вузы также договорились в 2020 году не повышать стоимость обучения в Самарской области.

Футбол разрешат?

Возобновление чемпионата России намечается на 21 июня, эти сроки предварительно согласованы с Роспотребнадзором России.

Однако стадионы разрешат наполнять не более, чем на 10% - для того, чтобы избежать массового заражения болельщиков.

По таким расчетам, на стадион "Самара-Арена" запустят около 4 тысяч зрителей, так как максимальная наполняемость стадиона составляет около 41-42 тысяч человек.

Аэропорт готов к открытию

Представители аэропорта "Курумоч" сообщили о том, что аэропорт готов к работе: профилактику там провели по-максимуму, оборудование проверили, маркировку обновили.

В итоге был подписан акт готовности, аэропорт обследовала специальная комиссия. Однако когда фактически "Курумоч" начнет принимать внутренние и международные рейсы, пока доподлинно не известно.

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