"Их отправили выживать без денег": кого коронавирус и самоизоляция в Самаре задели сильнее всего

Когда наступают тяжелые времена, люди начинают экономить даже на привычных вещах. Тут уж не до благотворительности. А как быть тем, кто выживает только за счет помощи других – тяжело больным детям, старикам, животным, наконец? Корреспонденты «КП-Самара» поговорили с руководителями организаций, которые никогда не проходили мимо чужой беды. В скором времени им самим, возможно, придется просить других о помощи.

Амаль Баева, директор приюта для животных «Надежда»

Основная проблема, с которой мы столкнулись в связи с введением режима самоизоляции – это сокращение финансовой помощи и помощи волонтеров.

Мы существуем на пожертвования, их стало меньше примерно в 2 раза, но точнее будет ясно по итогам месяца. В прошлые годы приюту выделялись субсидии на содержание отловленных животных. Сейчас прием собак у нас закрыт, поэтому и субсидий нет. Но недавно мне звонили из администрации губернатора и спрашивали, как у нас обстоят дела. Думаю, в критической ситуации мы сможем рассчитывать на помощь властей, это радует.

В остальном работаем, как прежде - кормим, лечим, убираемся. Только ограничены для посещений. Постоянным волонтёрам, которые каждый день ухаживают за животными, сделали справки. Остальных пока просим не приезжать, чтоб не «попали» на штрафы.

Питомцы приютов для животных скучают по волонтерамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас на нашем попечении 90 кошек и 160 собак, прием питомцев и передача их новым хозяевам пока приостановлена. Корма мы закупили ещё в начале марта, когда все только начиналось. И это хорошо - цены уже выросли на 5-10% и этот рост продолжается. Что будет дальше и надолго хватит наших ресурсов - не знаем. Полная неопределенность впереди.

Чем помочь?

Приюту всегда нужны корма, лекарства, дезинфицирующие средства, стройматериалы, хозинвентарь, дрова и опилки. А главное - деньги для покупки самого необходимого, плюс для оплаты коммунальных услуг, лечения животных и их передержек.

Антон Рубин, директор общественной организации «Домик детства»

Сильнее всего так называемая самоизоляция ударила по малообеспеченным семьям. Я считаю, что послать их на карантин, не сказав, где взять денег на еду, - это иезуитство и издевательство.

Вот такие продуктовые корзины отдавали нуждающимся в прошлые выходные. Фото: Антон Рубин

На прошло неделе мы ездили к женщине, которая еще до недавнего времени работала аниматором в КИНАПе, а когда он закрылся, ее отправили в неоплачиваемый отпуск. А как ей содержать себя, дочку-школьницу и собаку? Скромные накопления быстро ушли, и она обратилась к нам. Мы привезли ей продуктов, она все извинялась – ей неудобно просить помощи. Ей бы две недельки продержаться, ведь она нашла новую работу – в понедельник должна была отнести туда документы, но ведь до аванса надо как-то дожить.

А вот вам другой случай: семья из 8 человек, мать вкалывает на 4 работах, ее сестра – лежачий умственно отсталый инвалид, с ними живут 6 детей, некоторые из них – тоже инвалиды. В квартире из мебели - только стол. Спят на матрасах на голом полу. За «однушку» им приходят какие-то космические счета, долгов накопилось уже на 169 тысяч рублей. Все заработанные деньги, все пособия, пенсия по потере кормильца - все снимается с арестованных карт в счет оплаты задолженности, часть материнского капитала ушла туда же.

Именно таким семьям сейчас помощь необходима прежде всего, у них нет запасных вариантов, «заначек», у них нет ничего. Мы им помогаем с помощью пожертвований, которые нам перечисляют обычные люди. Пока я не заметил, чтобы поступлений стало меньше. Но я понимаю, что скоро денег у людей не будет, а значит, денег не будет и у нас. Как быть в таком случае, пока не представляю, вряд ли государство окажет нашей организации какую-либо помощь.

На погашение долгов за коммуналку уходят все деньги, а жить-то на что? Фото: Антон Рубин

Как поддержать?

"Домику детства" всегда нужны волонтеры, готовые сортировать и развозить "посылки" подопечным, плюс продукты, бытовая химия, гигиенические принадлежности и, конечно, финансовая поддержка.

О нуждах здесь и сейчас "Домик детства" сообщает в соцсетях, выбрать вариант длительного сотрудничества и подробнее почитать, кому и как помогает эта организация, можно на ее сайте.

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА»

Уникальность нашего фонда в том, что он существует на средства своего основателя – Владимира Аветисяна, без этого нам пришлось бы туго. Постоянных жертвователей из числа организаций нет, на гранты мы рассчитываем, но пока их не получили, а число пожертвований от физических лиц сократилось примерно на 50%. Для сравнения: если раньше за неделю мы собирали примерно 50 тысяч рублей, сейчас в лучшем случае – 20 тысяч. Но мы и этому рады, потому что 20 тысяч – это 20 дней питания для одного нашего подопечного.

На новый год все члены семьи получили подарки. Фото: БФ "ЕВИТА"

К счастью, своих подопечных из программы «Ты не один» мы заранее обеспечили всем необходимым: лекарств, спецпитания и уходовых средств им должно хватить примерно до мая. Мы также попытались просчитать возможные сценарии ухудшения здоровья паллиативных детей и заранее закупили кислородные концентраторы, аспираторы и даже аппарат НИВЛ (аппарат для неинвазивной вентиляции легких). А вот аппарат ИВЛ купить не успели – всего за неделю цена на него выросла с одного до 2 млн рублей. Это какой-то пир во время чумы – я же знаю, что многое оборудование лежит на складе, это не новая закупка, на нуждах больных просто нажились.

Сейчас мы свернули часть программ – без колясок, вертикализаторов и даже без реабилитации прожить можно. А вот без операций, лекарств и специального питания – нет. Поэтому мы готовы поддерживать не только своих подопечных, но и другие благотворительные фонды, общественные организации и медучреждения. Недавно московскому фонду «Дорога жизни» мы отправили уходовые средства и расходники, а фонду «Живи сейчас» помогли закупить аппарат-откашливатель для их подопечного, который находится в Сызрани.

В этом году мы планировали оборудовать 4 паллиативные палаты в больницах области и открыть хоспис в Самаре. Оба этих вопроса «подвисли» на неопределенный срок. Но сильнее всего у нас болит душа за наших подопечных – в интернат для детей-инвалидов, к примеру, мы не можем попасть с самого февраля. Сначала там был карантин по гриппу, сейчас по коронавирусу. Даже обычным деткам сложно принять и осознать изоляцию, а для особенных детишек наши визиты были стимулом к развитию и познанию мира. Сейчас этой маленькой радости у них нет.

В прошлом году в Самаре и Тольятти открылись первые палаты, оборудованные специально для паллиативных детей. Фото: БФ "ЕВИТА"

Как помочь?

Познакомиться с подопечными фонда, почитать их удивительные истории, посмотреть фотографии с мероприятий, в которых участвуют волонтеры, и, конечно, помочь нуждающимся - все это можно как на сайте ЕВИТы, так и в соцсетях.

Ольга Осетрова, главный врач АНО «Самарский хоспис»

Конечно, нет ни одной организации, на которую сложная ситуация сегодняшнего дня не повлияла бы. Наш хоспис как медицинская организация продолжает работать. И даже не знаю, труднее от этого или легче. Мы несколько сократили регулярные посещения, но новых пациентов берем, и на неотложные ситуации (ухудшение состояния, усиление боли) ездим. Горячая круглосуточная телефонная линия помощи работает еще более активно, появились вопросы и по коронавирусу, особенно у онкологических пациентов и их близких. С помощью волонтеров, сшивших тканевые маски, нам удалось обеспечить ими наиболее нуждающиеся семьи. Ведь онкологические пациенты со сниженным иммунитетом - в группе риска.

Вместе с тем, работать стало сложнее. Сложно купить средства индивидуальной защиты (и даже Фонд помощи хосписам «Вера» не помог пока с медицинскими респираторами), сложно сотрудникам добираться до работы, сложно обходиться без помощи волонтеров, сложно объяснить близким пациента, почему необходимо минимизировать посещения в стационаре.

Дети всегда хотят кушать и играть, где взять денег, чтобы всем было хорошо?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть благотворителей не могут сейчас помогать, потому что сами находятся в неопределенности, и мы понимаем, что нам нужно быть готовыми к сокращению и без того скромного бюджета. Главное сейчас - сохранить качественную хосписную помощь неизлечимо больным и их семьям, а также здоровье наших замечательных специалистов.

Трудное время всегда что-то отнимает, но и что-то даёт. Только сегодня мы получили пеленки, памперсы, пенки и защитные средства от Фонда "Вера", энтеральное питание от Фонда "Евита", а также бумажные полотенца и много всего для «корзинки радости» от Марка - его фамилию я даже не знаю, но он оформил нам доставку из гипермаркета, находясь при этом в Москве.

Наша жизнь действительно становится другой. Но в наших силах, силах каждого из нас, сделать её хорошей. Помогать тому, кому трудно, беречь себя и близких. Верить и любить.

Как поддержать хоспис?

В организации всегда нужны пеленки, влажные салфетки и сладости в индивидуальной упаковке – их них составляют так называемые «корзинки радости» для подопечных – это 74 человека.

О нуждах организации оперативно сообщают в соцсетях, а необходимую информацию об адресах и реквизитах хосписа можно найти на его сайте.

На новый год на пожертвования закупили 500 кг мандаринов. Фото: АНО «Самарский хоспис»

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