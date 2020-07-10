В Самаре передумали наказывать бывшего гаишника, который брал взятки щебнем

несколько месяцев его проступок судьям стал казаться не таким уж и тяжким

Самарский областной суд изменил приговор бывшему инспектору ГИБДД Андрею Тулину. 24 декабря 2019 года его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, а 30 июня этого года приговор изменили. Точнее, его смягчили настолько, что Тулина отпустили, потому что свое наказание он вроде как уже получил.

Что было

Андрея Тулина в октябре 2018 года задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. Основанием стало заявление представителей Трамвайно-троллейбусного управления: они сообщили, что полицейский бесплатно получил 36 тонн щебня.

Пока народ обсуждал, зачем бы ГАИшнику столько щебенки и какие еще экзотические способы коррупции можно выдумать, вскрылся еще один факт. Руководитель ООО ПСК "Нанс" Александр Носков пожаловался, что Тулин заставлял его покупать канцтовары коллегам из ГИБДД.

Полицейского уволили, отдали под суд, и там стали выясняться интересные вещи: Носков заявил, что канцтовары обошлись ему в 54 тысячи рублей и никаких претензий к Тулину он не имеет. Еще бы: как озвучили в суде, коммерсант ворочал миллионами и за год получил чистую прибыль в 5 млн рублей.

По приговору Советского районного суда Андрея Тулина лишили звания майора полицииФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Зачем было покупать канцтовары ГАИшникам? Все дело в том, что ООО ПСК "Нанс" выступало подрядчиком при ремонте тепловых сетей, контора должна была согласовывать с ГИБДД, а точнее, с инспектором Тулиным, временные схемы организации дорожного движения. А тот якобы вставлял палки в колеса.

Та же история и ТТУ: ремонт трамвайных путей тоже затрагивает интересы других автомобилистов, поэтому ГИБДД проверяет, правильно ли и в нужные ли сроки выставляются дорожные знаки вокруг тех мест, где проводятся работы. Сотрудники предприятия жаловались на бесконечные придирки со стороны полиции, которые прекратились лишь после того, как Тулину отсыпали щебня.

Зачем все это

Но для чего сотруднику ГИБДД 36 тонн щебенки? Все просто: для ремонта бесконечных ям и колдобин на дорогах. Согласно версии Андрея Тулина, пострадал он за рвение на работе.

Редкий автомобилист по весне не ругает перекресток ул.Олимпийской и Алма-Атинской, в ямах на дорогах застревают автомобили, теряются колеса, повреждаются детали автомобилей. Дыры латают, но они регулярно появляются вновь.

Одной весной бедствие приняло катастрофический размах, вопрос о закрытии дороги встал ребром, но тогда бы Самара встала в многокилометровых пробках. Профильные службы медлили, а ждать больше было нельзя. Вот и решил Тулин сам все «починить»: обратился к знакомым в ТТУ, там ему отсыпали щебня, а он подлатал им дороги. За 5 тонн даже честно заплатил – соответствующий документ сторона защиты представила в суд.

Сотрудники ГИБДД весной замеряют ямы на дорогах и приходят в ужасФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Дело-то благое, но заявление в ФСБ не проигнорируешь. Так суд 24 декабря признал Андрея Тулина виновным в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290) и в превышении должностных полномочий. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима, лишили звания майора полиции и на 2 года запретили работать в органах власти.

Что получилось в итоге

С таким приговором бывший сотрудник ГИБДД не согласился, подал апелляционную жалобу и не прогадал.

30 июня Самарский областной суд приговор изменил. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе суда, Тулину переквалифицировали статью «Получение взятки» с части пятой на первую, то есть значительно смягчили статью обвинения. В итоге получилось, что срок привлечения к ответственности по ч.1 ст.290 «Получение взятки» уже истек.

Осталась еще одна статья – «Превышение должностных полномочий». За нее Тулину дали год лишения свободы и постановили опустить его на свободу. Бывший страж порядка находится в СИЗО с 10 октября 2018 года, так что свое наказание уже отбыл.

Интригой дня станет обоснование подобного решения – но его на сайте суда еще не опубликовали.

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