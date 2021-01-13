«Крылья Советов» улетели в Турцию, где проведут три сбора перед кубковым матчем с «Химками» и возобновлением сезона в ФНЛ. Осеннюю часть чемпионата самарцы провели не совсем так, как рассчитывали болельщики. После 26 матчей подопечные Игоря Осинькина идут на втором месте, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три очка. Причем в зону прямого выхода в РПЛ «Крылья» угодили только после последнего тура прошлого года благодаря победе над «Енисеем» и осечкам конкурентов.Скорее всего, этой зимой болельщики увидят несколько трансферов. По крайней мере, «Крылья» планируют просмотреть ряд футболистов на сборах. Также, похоже, не обойдется и без потерь. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов зимой 2021 года.УшлиПока официально об уходе игроков «КС» не объявляли, однако известно, что команду покинет нападающий Егор Голенков. Он собрался в «Ростов». Сейчас решается вопрос, достанется ли Голенков южанам бесплатно или желто-синие что-то заплатят. В первом случае форвард должен будет отыграть за «Крылья» до конца контракта, который истекает в конце сезона, и перебраться в «Ростов» в качестве свободного агента, во втором случае трансфер могут оформить уже этой зимой, но южанам придется заплатить за игрока.ПришлиОфициально о подписании новичков «Крылья Советов» не объявили. На сборах самарцы хотят посмотреть несколько игроков, однако пока известно только про одного – 19-летнего белорусского защитника Дмитрия Прищепу. Он выступал за «Минск» и молодежку «Зенита».СлухиПо информации спортивных СМИ, «Крылья» рассматривают возможность усилить линию атаки 22-летним Артемом Максименко из «Велеса». В этом сезоне он поразил ворота соперников девять раз. Однако московский клуб пока не планирует расставаться с игроком.Также ходят слухи, что украинский полузащитник Александр Нойок, который выступает за брестское «Динамо», может оказаться в Самаре. Никакой конкретики нет, однако если «Крылья» всерьез нацелены на этого футболиста, им придется расстаться с кем-то из легионеров – по правилам ФНЛ, в заявке команды не должно быть больше четырех иностранцев.