Самарец пришел к судье с двумя гранатами, чтобы решить жилищный вопрос

У мужчины при себе были две гранаты, одна из них взорвалась Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде недавно допросили Алексея Балакирева, который летом прошлого года кинул гранату в судью и двух полицейских. Судья – это жена Алексея – Елена Балакирева, она сейчас работает в Шестом кассационном суде. Полицейских вызвали соседи, которые услышали крики из ее квартиры. Ранее сообщалось, что супруги ссорились из-за развода. Однако оказалось, что это не совсем так: Алексей Балакирев узнал, что у жены втайне от него появилась квартира.

- О квартире на ул. Буянова, где сейчас живет его супруга, он узнал от сына, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Алексея Балакирева Анатолий Солынин. – Он приехал к жене, чтобы разобраться, откуда взялась квартира, на какие деньги она куплена и почему оформлена на ее маму.

Учитывая, что Елена Балакирева работает судьей и регулярно подает декларацию о доходах, покупка дорогой недвижимости могла вызвать вопросы. Алексею Балакиреву сказали, что квартира якобы куплена за наличку и предположительно оформлена на его тещу, однако откуда у простой самарской пенсионерки 5-6 млн рублей для покупки элитного жилья, тот никак не мог взять в толк.

Алексей Балакирев приехал нетрезвым, и разговор сразу велся на повышенных тонах, в какой-то момент мужчина ударил жену – следы крови на лестничной площадке позже увидели соседи, заподозрили неладное и вызвали полицию.

Осколки гранаты разлетелись по всей лестничной площадке Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Стражи порядка приехали быстро, но увидели свежевымытую лестничную площадку без следов крови. Прошли к приоткрытой двери в квартиру и там встретили Елену Балакиреву – голова в крови, в руках половая тряпка, в ногах – ведро. Они спросили, что произошло, и будет ли женщина писать заявление. Та ответила утвердительно.

- Это услышал Алексей Викторович, и разозлился, ведь незадолго до этого они с женой все обсудили и вроде бы помирились, ведь 35 лет вместе живут. А тут такое, - объяснил Анатолий Солынин. – Он зашел на кухню, взял гранату, выдернул чеку.

Дальше события развивались стремительно. Сам Алексей Балакирев утверждает, что не хотел никому навредить, просто уже не знал, куда деть гранату, поэтому кинул ее подальше от себя – в коридор.

Каким-то чудом она не взорвалась в коридоре, а вылетела через входную дверь на лестничную площадку. Один из полицейских, который не заходил в квартиру и оставался на пороге, быстро прикрыл дверь, и все герои этой истории отделались легкими травмами и испугом.

Разумеется, за исключением Алексея Балакирева – его сейчас судят сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот взрывных устройств. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

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