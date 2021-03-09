Эксперт проанализировал возможные причины аварии под Курумочем с семью погибшими

Кроссовер Volkswagen столкнулся с грузовиком у села Курумоч. Фото - прокуратура Самарской области

Эксперт проанализировал обстоятельства и возможные причины страшной аварии с семью погибшими в Самарской области, которая произошла 8 марта неподалеку от села Курумоч.

По предварительным данным, кроссовер Volkswagen выехал на встречную полосу, где на большой скорости врезался в грузовик. От удара кроссовер перевернулся, семь человек (пять парней и две девушки), которые находились в автомобиле, погибли. Автомобиль при этом был пятиместным, очевидцы утверждают, что девушки сидели сзади у парней на коленях. Все не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, как рассказал «КП-Самара» руководитель самарского отделения движения «Ночной патруль» Виталий Смардаков, кроссовер ехал слишком быстро. «Уже понятно, что водитель не обеспечил полный контроль над управлением. При такой силе удара количество пассажиров не играет решающей роли. Мы видим, что автомобиль так сильно деформировался, что выжить было практически невозможно», - отметил эксперт.

Что касается дорожных условий, авария произошла на длинном прямом участке дороги, где, как считает, Смардаков, некоторые неопытные водители могут попробовать разогнаться. Однако, участок не является аварийным, поскольку располагается недалеко от населенного пункта, неподалеку имеется камера фиксации нарушений, имеется подъем, ограничивающий видимость.

В ту ночь в регионе действовал желтый режим опасности из-за сильного ветра, но Смардаков не считает, что ветер мог оказать какое-то влияние, поскольку около дороги густой лес, имеются строения, которые сдерживают ветер.

Ранее стало известно, что за рулем кроссовера находился 22-летний Егор М. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело. Выясняется, был ли водитель кроссовера нетрезв в момент ДТП.

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