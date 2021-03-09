Стало известно, кто был за рулем кроссовера в момент ДТП под Курумочем 8 марта

За рулем был 22-летний Егор, который увлекался тюнингом автомобилей Фото: соцсети

Рано утром, 8 марта, в районе поселка Курумоч произошла страшная авария, в которой погибли семь человек. По предварительным данным автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, а после перевернулся. Личности погибших были установлены, кроме того «КП-Самара» удалось выяснить, кто находился в тот момент за рулем.

Как сообщили журналистам «КП-Самара» собственные источники, за рулем Volkswagen Tiguan был 22-летний Егор М., который жил в Самаре и устраивал квесты.

Также редакции «КП-Самара» рассказали, что за рулем грузового автомобиля ISUZU находился 32-летний Виталий Х., который работает водителем в компании ООО «ВТК». Мужчина не пострадал.

Стали известны некоторые данные о пассажирах. Несовершеннолетняя Виктория Я. проживала в Курумоче. Никите Г. в конце февраля исполнилось 18 лет, он тоже был из Курумоча. Из поселка был и 21-летний Саша К. 23-летняя Алена У. была не замужем, не работала. Девушка проживала в поселке Волжский. Данила Г., которому было 18 лет, проживал в Тольятти, а самый старший Никита С. в начале февраля отметил свое 27-летие, он жил в Самаре.

В настоящее время полицейские устанавливают все детали смертельного ДТП, было возбуждено уголовное дело. У водителей были взяты материалы крови, чтобы определить наличие алкоголя в организме.