Отключение отопления в Самаре в 2021 году: когда закончится отопительный сезон

Похоже, в этом году мерзнуть весной не доведется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 апреля дома Кировского, Промышленного и Советского районов остались без горячей воды. Многие горожане поспешили сделать вывод, что это отключение отопления в Самаре весной 2021 года, а отопительный сезон подошел к концу. Однако, по словам коммунальщиков, это лишь плановые испытания тепловых сетей, которые проводятся раз в пять лет, и энергетики о них предупреждали. В значительной части домов Самары батареи остаются горячими, что местами уже доставляет дискомфорт.

Напомним, что отопление в Самаре может быть отключено только после того как среднесуточная температура будет сохраняться выше 8 градусов тепла на протяжении как минимум 5 суток. Объявление об официальном окончании отопительного сезона должно поступить от администрации города.

Прогноз погоды позволяет сделать вывод, что в Самаре отключат батареи буквально со дня на день. 7 апреля выдалось прохладным. Но приволжское УГМС предполагает, что последующие дни будут теплыми, пусть и дождливыми. В период с четверга по воскресенье среднесуточная температура уверенно задержится выше требуемых 8 градусов. А значит, если 12 апреля, в понедельник не произойдет внезапного похолодания, повсеместного отключения отопления в Самаре следует ожидать уже в начале следующей недели. Прогноз Gismeteo на 10 дней уверяет, что заморозков не предвидится, и неделя с 12 по 17 апреля будет радовать теплом и солнцем. Таким образом народная примета об обязательном похолодании после отключения отопления на сей раз не сработает.

Напомним, что в 2020 году весна в Самаре начиналась как аномально теплая. Тем не менее погода позволила отключить батареи только в конце апреля - мэр города Елена Лапушкина подписала постановление об окончании отопительного сезона только 28 числа.

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