Погода в Самаре на выходные с 9 по 11 апреля 2021: будет тепло, но сыро

Зонты на этой неделе определенно нужны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС опубликовало точный прогноз погоды в Самаре с 9 до 11 апреля. Это позволяет спланировать выходные, которые обещают быть насыщенными. 10 апреля в Самаре пройдет первый из трех субботников. И от погоды зависит то, насколько комфортно будет заниматься благоустройством города. Кроме того, со дня на день горожане ожидают отключения отопления в домах, а это зависит от среднесуточной температуры — она должна продержаться выше 8 градусов тепла не менее 5 суток.

Увы, каждый день с 8 по 11 апреля самарцам придется мириться с дождями — пусть небольшими и кратковременными, но все же. На пятницу, 9 апреля, Приволжское УГМС прогнозирует облачную с прояснениями погоду, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, температуру воздуха до 16 градусов тепла днем и довольно интенсивный, до 12 м/с, ветер.

В субботу, 10 апреля, жителей Самарской области снова ждет переменная облачность и кратковременные дожди. Воздух прогреется даже сильнее, до 20 градусов. Правда, есть оговорка — на западе губернии будет прохладнее, столбик термометра покажет не больше +10 градусов. В воскресенье погода останется точно такой же, как в субботу, только юго-восточный ветер сменится на восточный. Его интенсивность сохранится — 6-11 м/c.

Эксперты УГМС говорят, что на этой неделе Самара находилась под влиянием южного циклона, и осадки прекратятся с его уходом. Если верить сервису Gismeteo, уже с понедельника в городе на Волге будут гостить солнце и тепло, а дожди надолго уйдут. Но тем, кто планировал уже в эти выходные выехать на шашлыки, придется призадуматься, не отложить ли эту затею до лучших времен.

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