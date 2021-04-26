Как пожарить шашлык в Самаре на майские праздники 2021 и не прогореть

Даже за пределами Самары, на своей же даче не всегда можно легально устроить шашлыки Фото: Данила ТЕЛЕГИН

В майские праздники многие горожане стремятся открыть сезон вечеринок на свежем воздухе, организовать пикник. Однако в 2021 году легально приготовить мясо на открытом огне стало сложнее. Причем даже на собственном участке. Рассказываем, как пожарить шашлык в Самаре на майские праздники 2021 и не пожалеть.

1 января вступили в силу новые правила противопожарной безопасности, которые обязывают любителей шашлыков удалить источник открытого огня на 5 метров от построек, а также тщательно расчистить вокруг жаровни или мангала пространство в радиусе 2 метров.

Кроме того, на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года действует особый противопожарный режим. Документ от 8 апреля ввел ограничение на пребывание граждан в лесах и запретил разводить в них открытый огонь. При наступлении IV и V классов пожароопасности костры нельзя будет организовать совсем нигде, даже на дачных и приусадебных участках.

Маловероятно, что настолько жаркая погода установится в Самарской области на майские праздники. Но даже так за городом удастся «по правильному» пожарить шашлык только на тщательно расчищенных, удаленных от леса и построек площадках с мангалами. Несложно догадаться, что большинство «народных» шашлычных мест этим требованиям не соответствуют. Более того, переоборудовать мангальную инфраструктуру под новые правила придется некоторым базам отдыха, кемпингам, частникам.

А вот в самой Самаре устроить шашлыки ровно настолько же сложно, как и раньше. Разведение открытого огня в городе давненько запрещено везде, кроме специальных площадок. И таких совсем немного. Специализированный сайт, на котором в частном порядке сдают беседки с мангалами, предлагает всего с десяток вариантов. Судя по предложениям, большая часть подходящих мест сконцентрировалась на 3-й просеке.

Арендовать беседки с мангалом в Самаре также можно в Загородном парке, на территории УСЦ «Чайка», в клубе Active Time на Красной глинке, в месте отдыха «Дымок» в Крутых Ключах, в клубе «112» на Барбошиной поляне, буквально на всех базах отдыха по правую сторону Волги. Цена зависит от уровня комфорта, но в среднем составляет порядка 600 руб./час с компании.

Несомненно в майские праздники найдутся самарцы, которые рискнут пожарить мясо в уголках пляжей Загородного парка и по улице Советской армии, в гаражных массивах, во дворах частных или многоквартирных домов. Такие нарушители могут рассчитывать на штраф до 3000 руб. В случае, если открытый огонь нанесет урон чужой собственности или здоровью, их ждут более строгие меры наказания.

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