Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 15:00

Как пожарить шашлык в Самаре на майские праздники 2021 и не прогореть

Выяснили, как без риска пожарить шашлык в Самаре на майские праздники с 1 по 10 мая 2021
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
КомментироватьОставить комментарий
Даже за пределами Самары, на своей же даче не всегда можно легально устроить шашлыки

Даже за пределами Самары, на своей же даче не всегда можно легально устроить шашлыки

Фото: Данила ТЕЛЕГИН

В майские праздники многие горожане стремятся открыть сезон вечеринок на свежем воздухе, организовать пикник. Однако в 2021 году легально приготовить мясо на открытом огне стало сложнее. Причем даже на собственном участке. Рассказываем, как пожарить шашлык в Самаре на майские праздники 2021 и не пожалеть.

1 января вступили в силу новые правила противопожарной безопасности, которые обязывают любителей шашлыков удалить источник открытого огня на 5 метров от построек, а также тщательно расчистить вокруг жаровни или мангала пространство в радиусе 2 метров.

Кроме того, на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года действует особый противопожарный режим. Документ от 8 апреля ввел ограничение на пребывание граждан в лесах и запретил разводить в них открытый огонь. При наступлении IV и V классов пожароопасности костры нельзя будет организовать совсем нигде, даже на дачных и приусадебных участках.

Маловероятно, что настолько жаркая погода установится в Самарской области на майские праздники. Но даже так за городом удастся «по правильному» пожарить шашлык только на тщательно расчищенных, удаленных от леса и построек площадках с мангалами. Несложно догадаться, что большинство «народных» шашлычных мест этим требованиям не соответствуют. Более того, переоборудовать мангальную инфраструктуру под новые правила придется некоторым базам отдыха, кемпингам, частникам.

А вот в самой Самаре устроить шашлыки ровно настолько же сложно, как и раньше. Разведение открытого огня в городе давненько запрещено везде, кроме специальных площадок. И таких совсем немного. Специализированный сайт, на котором в частном порядке сдают беседки с мангалами, предлагает всего с десяток вариантов. Судя по предложениям, большая часть подходящих мест сконцентрировалась на 3-й просеке.

Арендовать беседки с мангалом в Самаре также можно в Загородном парке, на территории УСЦ «Чайка», в клубе Active Time на Красной глинке, в месте отдыха «Дымок» в Крутых Ключах, в клубе «112» на Барбошиной поляне, буквально на всех базах отдыха по правую сторону Волги. Цена зависит от уровня комфорта, но в среднем составляет порядка 600 руб./час с компании.

Несомненно в майские праздники найдутся самарцы, которые рискнут пожарить мясо в уголках пляжей Загородного парка и по улице Советской армии, в гаражных массивах, во дворах частных или многоквартирных домов. Такие нарушители могут рассчитывать на штраф до 3000 руб. В случае, если открытый огонь нанесет урон чужой собственности или здоровью, их ждут более строгие меры наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как сжигать мусор на даче по закону в Самарской области в 2021 году

Разобрались, можно ли сжигать мусор на даче в Самарской области в 2021 году и не получить штраф

(подробности)

Интересное