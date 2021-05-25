Последний звонок в Самаре 2021: как пройдет и где отметят праздник

В последние выходные мая набережная будет особенно оживленным местом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец мая - время прощания со школой. Последний звонок в Самаре в 2021 году пройдет по большей части не 25 мая, как обычно, а в конце последней недели мая, 28 и 29 числа. Как мы уже сообщали, школьникам и выпускникам разрешили отмечать расставание с учебными заведениями, но с рядом ограничений. В частности, одно мероприятие в помещении сможет собрать не больше одного класса. На открытом воздухе допустимо встретиться всей параллелью, но желательно без посторонних и с соблюдением привычных требований Роспотребнадзора.

Массовых мероприятий для выпускников школ в Самаре проводить не будут. И это значит, что вчерашние школьники рассредоточатся по всем прогулочным местам города.

“КП-Самара” составила рейтинг самых популярных у выпускников локаций на случай, если вы предпочтете в выходные избегать веселых молодежных толп.

Набережная Волги. В Последний звонок нет варианта прийти на набережную и не оказаться в потоке молодых людей с атласными лентами поперек груди. И не будет в эти дни более или менее популярных участков - школьники оккупируют все четыре километра променада, в этом можно быть уверенным.

Пушкинский сквер. Излюбленное место тусовок самарской молодежи на протяжении последних десятилетий. Часто маршруты прогулок по набережной заканчиваются именно здесь, особенно в ясный день, ближе к закату.

Ленинградская. Молодые люди и в обычные дни с удовольствием собираются на “пешеходке” — главным образом ради концертов уличных музыкантов и возможности поорать толпой хиты “нулевых”. В дни Последнего звонка “движуха” на Ленинградской грозит заменить собой то самое массовое мероприятие, от проведения которого городская администрация отказалась.

Ул. Ново-Садовая от Полевой до Осипенко. Сквер у выхода станции метро “Алабинская” в 2021 году не так популярен у молодежи, как 10 лет назад. Зато не выходит из моды популярный ресторан быстрого питания. И дело, к сожалению, не только во вкусовых достоинствах фастфуда, но и в закрытых стаканчиках, чье содержимое не видно. Традиционно школьники, закупившись не самой полезной едой и напитками, занимают любые свободные площади рядом с самым популярным в городе “маком”.

Загородный парк. Все парки Самары востребованы в дни Последних звонков. Но именно Загородный с его многочисленными лужайками, относительно укромными уголками и выходом к Волге привлекает больше всего выпускников.

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