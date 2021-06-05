Ползет - значит видит: к ребенку, выжившему в страшном ДТП под Сызранью, вернулось зрение

Лиза со своим сыном Димой, который еще восстанавливается после аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре продолжает реабилитацию двухлетний малыш Дима, который выжил в крупном ДТП под Сызранью в начале этого года.

Авария произошла в Сызранском районе 29 января. Микроавтобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком на трассе М-5. В результате аварии погибли 12 человек.

Среди выживших оказались молодая девушка Лиза вместе со своим маленьким сыном Димой. В тот вечер они ехали к бабушке. Девушка помнит, как ее сын капризничал перед поездкой, как будто не хотел ехать. Помнит она, и как выходила из искореженного автобуса, а вот как звонила с каталки в больнице бабушке – уже не припоминает.

После аварии девушка неделю пробыла в коме. Как рассказывали врачи, она оказалось одной из самых тяжелых пациенток, пострадавших в той аварии.

Новый образ жизни

Лизу лечили в больнице Пирогова в Самаре. Туда после аварии ее привезли с аппаратом искусственной вентиляции легких с тяжелыми травмами грудной клетки, брюшной полости, головного мозга, ушибом печени, черепно-мозговой травмой. Уже в больнице ей удалили селезенку.

- Поскольку мне удалили селезенку, теперь нельзя много чего есть, по сути, пришлось перейти на здоровое питание, - рассказала Лиза «КП-Самара».

Лиза со своей мамой Натальей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Девушка сейчас живет в Самаре и находится на онлайн-обучении, учится на учителя младших классов. Сама она рассказывает, что уже восстановилась после аварии, но ее мама Наталья уточняет, что последствия столь тяжелых травм дают о себе знать – она быстро устает, а при перемене погоды у нее болезненное состояние. Несмотря на это Лиза оптимизма не теряет и вместе со своей мамой ухаживает за маленьким Димой.

Мы «слушали» мультики

Двухлетний мальчик сейчас продолжает восстанавливаться после аварии. Он все еще много времени проводит в больнице, но вечером его привозят домой, ночует он с мамой и бабушкой.

После аварии Дима практически лишился зрения. Врачи отмечали, что такой эффект у ребенка, которому на момент аварии было менее двух лет, получившего сильный ушиб головного мозга, вполне возможен. Ожидалось, что при должном лечении и по истечению времени малыш вновь будет видеть. Сейчас так и происходит.

- Мы с ним занимались как с обычным двухлетним ребенком, так же он себя и вел. Конечно, было заметно, что он не видит, мы поначалу «слушали» мультики. Но потом я заметила, что он ползет, и явно целенаправленно, глядя на какую-то игрушку, - рассказала Лиза, отметив, что он видит, но пока плохо.

Дима живет, как обычный двухлетний мальчик. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Мама Лизы Наталья рассказывает, что ее внук играет, радуется и потихоньку разговаривает, но произносит пока несложные слова: «дай», «надо» и подобные.

Сейчас он продолжает реабилитацию. Несмотря на все пережитое, мальчик живет, как обычный ребенок, но для полного восстановления ему еще может понадобится несколько лет.

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