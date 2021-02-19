В больнице Пирогова в Самаре продолжают восстанавливаться пять человек, выжившие в страшном ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Сызранью в конце января. Авария произошла М-5 в Сызранском районе. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших.Молодая мама скоро вернется к ребенкуВ Самаре в больнице лечится Елизавета Муковозчик. Молодая девушка, которая переехала в Сызрань из Усть-Илимска в Иркутской области, в тот вечер ехала к бабушке.\\"В этот день вообще не хотела ехать, а на автостанции так психовал ребенок. Мы сели сзади, я включила ему мультики на телефоне. В итоге, телефон мой так и не нашли - ни сломаный, ни в каком виде. Наверное, то, что мы сели сзади, нас и спасло. Видимо, вынесла сына из маршрутки уже на материнском инстинкте\\", - рассказала Лиза.Лиза помнит, как, взяв ребенка, выходила из искореженного автобуса. Но не помнит, как разлучились с сыном, а также как потом звонила бабушке из больницы в Сызрани.Как рассказала заведующая реанимации хирургического отделения больницы Пирогова Ирина Ткебучава, Лиза была одной из самых тяжелых пациенток. Из Сызрани ее везли на аппарате искусственной вентиляции, она около недели была в коме. У нее были тяжелые травма грудной клетки, брюшной полости, головного мозга, ушиб печени, черепно-мозговая травма, ей удалил селезенку.Сейчас Лиза стремится как можно скорее выписаться и вернуться к ребенку. Дима лечится в больнице Середавина. Мальчик идет на поправку, но пока у него проблемы со зрением - он не видит. Смеется, когда слышит других детей, играет с игрушками, нащупывая их. \\"Надеюсь, что это временно, и все наладится\\", - говорит его мама.Алина останется ухаживать за сестрой после выпискиСестры Вагаповы в тот день ехали в Красносельск к родителям. У их мамы 30 января был день рождения (авария произошла 29 января), и вся семья должна была собраться за праздничным столом.Алина учится в сызранском колледже, Вика - в университете в Ульяновске. Встретившись в Сызрани, сестры поехали к родителям. Алина рассказывает, что очнулась уже в реанимации в Самаре. Об аварии она ничего не помнит.Виктория была одной из самых тяжелых пациенток, она поступила с тяжелой черепно-мозговой травмой, долго находилась в коме. \\"Мы ее долго выхаживали, вытягивали, как дети радовались каждому ее движению\\", - рассказала Ирина Ткебучава.Сейчас Алина уже готовится к выписке, после которой будет ухаживать за сестрой. Вместе с родителями, которые приехали в Самару, поближе к дочкам, и пока живут здесь у родственников. \\"Вике нужен близкий человек, чтобы за ней ухаживать, она все еще стесняется\\", - рассказала Алина.Второе рождениеЛюдмила Коноплева работает диспетчером на \\"Тяжмаше\\" в Сызрани. В Красносельске у нее живет пожилой отец, которого она навещает каждую пятницу. В тот вечер она также ехала к папе. Села на последнюю маршрутку. Рассказывает, что несколько пассажиров ехали стоя - на последнем автобусе все хотели уехать.В маршрутке Людмила сидела в передней части салона и видела, как у фуры начало заносить прицеп. После удара она стремилась как можно скорее выбраться из маршрутки, потому что опасалась, что автобус может взорваться. \\"Я на своих ногах, видя уже лежащие передо мной трупы, оттуда выскочила. Села на куче снега и почувствовала, что у меня на лбу течет кровь. Я видела там двоих мужчин в коричневой форме. Я попросила их о помощи и отключилась\\", - рассказал Людмила Юрьевна.Очнулась она только в Самаре, в реанимации, когда открыла глаза и увидела табло с цифрами: 04, 02.Она говорит, что только благодаря врачам сумела прийти в себя: \\"Без них я бы, наверно, никогда не встала на свои ноги! Но теперь я хожу, я собираюсь домой!\\"Сейчас Людмила Коноплева сохраняет бодрость духа и уже готова выйти на работу - даже несмотря на гипс на ноге. \\"Ребра срастутся, травмы заживут, я бы и сейчас уже пошла работать, если бы пустили с гипсом на проходной! Я уже готова домой. Но только по шпалам, по трассе - нет!\\" - говорит женщина.Буквально за несколько дней до аварии Людмила отметила свой 55-й день рождения. И теперь говорит, что чувствует себя так, как будто родилась заново.В больнице Пирогова также находится 43-летняя женщина, которая после аварии поступила с тяжелой черепно-мозговой травмой. У нее сложное нарушение со стороны лицевого скелета, ее готовят к переводу в клиники СамГМУ, в челюстно-лицевую хирургию, где прооперируют.В самарскую больницу пациенты поступали в течение трех дней после аварии. На первом этапе помощь им оказывали в Сызрани, потом их перевели в Самару, где продолжили интенсивную терапию. Несмотря на то, что в больницу в Сызрани уже практически ночью поступило много тяжелых пациентов, там сумели справиться ситуацией.\\"Травмы у четырех пациенток, которые находятся у нас в отделении, все похожие. Это черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, переломы ребер, позвоночника, травмы органов брюшной полости. Благодаря тому, что мы применили современные технологии лечения, реанимационные технологии, провели малоинвазивные операции на позвоночнике, при переломе бедра, челюстей, все пациентки находятся в удовлетворительном состоянии\\", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова Сергей Сергеев.Сейчас все пациенты идут на поправку и готовятся к выписке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я сердцем почувствовал беду»: что рассказал муж многодетной матери, погибшей в ДТП с автобусом под Сызранью (подробнее)\\"Он был очень аккуратным, всех просил пристегнуться\\": сельчане рассказали о погибшем в ДТП с фурой под Сызранью водителе маршрутки (подробнее)