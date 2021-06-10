За детские слезы ответит рублем: в Самаре вынесли приговор воспитателю, которого уличили в издевательствах над детьми

Кто-то заснял, как в беседке на территории дома ребенка воспитатель грубо вытряхнул девочку из коляски Фото: Александра БУДАЕВА

Трое бессердечных?

Штрафом в 35 тысяч рублей закончилось громкое дело о жестоком обращении с воспитанниками дома ребенка «Солнышко» в Самаре.

Напомним, о своеобразных методах воспитания известно стало летом прошлого года, когда кто-то опубликовал в интернете видеозапись того, как в беседке на территории дома ребенка женщина вытряхивает из коляски ребенка, а потом дает по лбу другому, который ревел рядом.

Кто был автором видео, так и осталось не ясным. А вот личности женщин, которые гуляли в тот день с группой детей, установили быстро. Выяснилось, что плохое настроение на малышах, многие из которых – сироты с инвалидностью – вымещала опытный воспитатель Елена Михляева. В той же беседке в это же время находилась ее коллега – Людмила Шишкина, но она ни на что не реагировала, потому что разбиралась с семейными проблемами при помощи мобильника. За пределами беседки, но в зоне видимости и слышимости находилась еще и санитарка Татьяна Р.

В доме ребенка провели проверку, которая показала, что своеобразные "методы воспитания" к малышам применялись далеко не один раз Фото: Александра БУДАЕВА

Санитарка отделалась временным отстранением от работы, а Михляеву и Шишкину уволили, возбудили на них уголовное дело по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Дайте денег!

Когда волна народного возмущения поутихла, женщины подали в суд на дом ребенка: мол, с детьми же все в порядке, верните нас на работу. Все трое также просили компенсации за вынужденные дни прогулов, отпуска и прочие дополнительные выплаты – примерно по полмиллиона каждой.

Вот тут сотрудники дома ребенка и не сдержались: рассказали, как отсмотрели видеозаписи и увидели, что Михляева тумаки детям раздавала легко и привычно – и далеко не один раз. При этом получала приличную для Самары зарплату. Да, работа нелегкая, ковидные времена сделали ее еще сложнее, но за это сотрудникам полагались не только компенсации в денежном эквиваленте, но и занятия с психологами – вот только кто из сотрудников заведения их посещал, руководство точно сказать не может. Потому что все проходило в онлайн-формате, и многие на занятия заходили под никами и псевдонимами.

Воспитатели пытались вернуться на работу в судебном порядке, но у них ничего не вышло Фото: Александра БУДАЕВА

Гражданский суд оставил все денежные претензии к дому ребенка без удовлетворения, на работу воспитателей тоже никто не вернул, а в 2021году Михляеву и Шишкину отдали под суд. Причем отдельно друг от друга, потому что Людмиле Шишкиной вменяли один эпизод нарушения закона, а Елене Шишкиной – несколько.

Виноваты, как ни крути

Признали ли они свою вину в зале суда – неизвестно, потому что все заседания проходили в закрытом режиме. Однако летом прошлого года на угрызения совести ничего не указывало:

- Как рассказывает главврач дома ребенка, когда она спросила ту женщину с видео, почему она так поступила, та спокойно ответила: мол, все же живы, никто не пострадал. Потом, правда, объяснила, что сделала это для безопасности самого ребенка – якобы чтобы коляска не сложилась, - рассказывала в 2020 году корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест, которую входила в состав комиссии, проверявшей дом ребенка «Солнышко» после публикации скандального видео.

Заседания по этому делу проходили в закрытом режиме Фото: Александра БУДАЕВА

Как бы то ни было, обоих воспитателей суды признали виновными. В апреле Людмила Шишкина заплатила штраф 20 тысяч рублей за то, что не помешала своей коллеге обижать детей и не доложила об этом руководству.

В июне обвинительный приговор вынесен и Елена Михляевой:

- Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа 35 тысяч рублей, который она должна выплатить в доход государства, - сообщили в региональном Следственном комитете. – Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на полтора года.

Будет ли женщина пытаться оспорить этот приговор, пока не ясно.

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