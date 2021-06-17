Где в Самаре бесплатно выйти в Интернет

На главной "пешеходке" Самары бесплатного вай-фая от муниципалитета не было и нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возможности бесплатно в Самаре выйти в интернет за последние годы несколько потеряла актуальность. Междугородный роуминг в России окончательно отменили в 2018-м, а из-за коронавируса иностранцев в городе почти нет. Но все же доступ к “халявному” wi-fi пригождается тем, кто экономит трафик, а также в зонах с плохим приемом сигнала сотовой сети. Кроме того, наличие доступа в популярных общественных пространствах - это вроде правила хорошего тона для современного мегаполиса.

О появлении вай-фая в четырех локациях, любимых горожанами и туристами, мы писали еще в 2012. Тогда речь шла о набережной, площади Куйбышева, стадионе “Металлург” и парке Гагарина. Но в 2017-м году провайдеры Самары вновь предложили повторно осуществить подключение… тех же самых мест. Разве что стадион поменяли на “Самара Арену”. Теперь уже трудно проверить, шла ли речь о модернизации точек или к 17-му “дармовой” вай-фай по каким-то причинам пропал.

Наверняка можно утверждать, что на “Самара Арене” (позже - “Солидарность Арене”) в 2018-м интернет работал весьма неплохо. Ведь он должен был обеспечивать устойчивую связь для десятков тысяч зрителей. По информации КП-Самара, скорость передачи данных там была не ниже 2 Мбит/с. Бесплатный Wi-Fi есть и в парке Гагарина. Точки доступа находятся в районе колеса обозрения, а также возле аллей парка, которые зимой превращаются в каток. Кроме того, популярностью пользуется вай-фай железнодорожного вокзала Самары. В 2018-м по количеству объему потребления трафика он догонял московских коллег.

Что любопытно, пешеходную Ленинградскую в исторической части города доступом в интернет так и не снабдили - там приходится полагаться на роутеры общепита. Впрочем, их там много.

В “чемпионатном” же 2018 году самарцы предложили установить в городе “умные остановки” с вай-фаем. В мэрии согласились, что идея перспективная. Тем более, что Самара ждала большое количество иностранных туристов. Но с остановками в итоге не задалось, а вместо того бесплатный интернет вскоре появился на некоторых маршрутах общественного транспорта. Летом 2019 планировали подключить двадцать автобусов №№66 и 67, однако концепция поменялась - оказалось, 66-е оснастить точками доступа не получится. Взамен wi-fi поставили на автобусах маршрутов №1 и №5Д.

Примечательно, что первый трамвай с интернетом вышел на маршрут в Самаре гораздо раньше, еще в 2012-м. Позже проходило тестирование трамваев со встроенными вай-фай передатчиками. А вот Самарский метрополитен решил своих пассажиров не баловать, пусть даже местами на подземных станциях сигнала сотовой связи у некоторых операторов нет совсем.

Есть бесплатный wi-fi и в некоторых торговых центрах. Так, в ТРК “Амбар” его можно поймать в каминной зоне, на футкорте, в магазинах Ostin, “Спортмастер” и в галерее “Ашана”. Халявная Сеть есть на значительной части "Меги". А “Космопорт” заявлял, что предоставляет бесплатный выход в интернет на территории всего здания еще в 2014 году.

Как бы то ни было, об организации точек бесплатного доступа в интернет в общественных местах Самары охотно сообщают в момент их запуска. Стабильна ли их работа, исправны ли они спустя месяцы и годы — это придется проверять уже лично.

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