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Общество25 января 2022 10:59

Планетарий в Самаре: когда построят, что там будет. И зачем он нужен городу

На строительство планетария в Самаре из федерального бюджета выделят 250 млн рублей
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Планетарий построят около музея «Самара Космическая»

Планетарий построят около музея «Самара Космическая»

Самара получит 250 млн рублей на строительство планетария. Соответствующая сумма предусмотрена в федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Также предусмотрено финансирование из нижестоящих бюджетов.

Самара является космическим городом. Именно в Самаре располагается ракетно-космический центр «Прогресс», где делают ракеты-носители «Союз», «ОДК-Кузнецов» строит ракетные двигатели, а на орбите работает спутник «Аист», разработанный при участии студентов Самарского университета.

Космическая тематика в последнее время становится все больше заметнее на городских улицах. Наибольшее внимание приковывает ракета у музея «Самара Космическая», космические темы обыгрываются при новогоднем оформлении у стадиона «Самара Арена», а на проспекте Ленина дети играют на площадке, выполненной в космическом стиле.

Планетарий появится около музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина.

Что будет в планетарии?

В планетарии разместится астрономическая площадка для наблюдения за планетами Солнечной системы и другими космическими объектами.

Будет обустроен звездный зал на 228 посетителей, где разместят купол-экран высотой 18 метров.

Сделают студию для изучения космонавтики и астрономии, конференц-зал и фондохранилище.

Опубликованный проект планетария вызвал неоднозначную реакцию у специалистов и общественников. В частности, были вопросы к внешнему виду купола, а также высказывалось мнение, что проект сделан без учета потребностей музейных работников.

Когда начнут строить?

Разговоры о старте строительства планетария ведутся давно, назывались разные сроки начала работ. По последним данным, строить здание начнут в текущем году. Об этом ранее сообщил губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Ожидается, что строительство продлится до 2024 года. До такого срока предусмотрены средства на строительства объекта в бюджетах разных уровней.

Планетарий станет частью территории с несколькими музейными и прогулочными пространствами. Он разместится в непосредственной близости около музея «Самара Космическая», а неподалеку располагается филиал Третьяковской галереи в здании бывшей фабрики-кухни и Сад баланса.

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