Утро у самарцев началось не с оптимистичной ноты Фото: принтскрин видео.

Утро, 10 февраля 2022 года, в Самаре началось не только с сильной метели и порывистого ветра, но и транспортного коллапса из-за ЧП с трамваями. В районе Постникова оврага перестали ходить трамваи, и люди были вынуждены в снегопад стоять на остановке и пробиваться в переполненные автобусы.

Как стало известно «КП-Самара», сложная ситуация возникла из-за аварии на трамвайных сетях. Как сообщили в ТТУ города, на участке на пересечении Ново-Садовой и проспекта Масленникова в 8:48 произошло повреждение контактной сети, вследствие чего трамваи встали и не могли продолжить движение.

В социальных сетях появилось видео, как замерзающие самарцы огромной толпой стоят на автобусной остановке и ждут транспорта, чтобы успеть доехать до работы. Автобусы приходят уже переполненные, поэтому многие просто не могут попасть внутрь и вовремя прибыть к пункту назначения. Многим пришлось делать несколько пересадок, так как автобусов дублирующих трамвайные маршруты, нет.

Через некоторое время бригада рабочих трамвайно-троллейбусного управления устранила неисправность. Трамваи начали ходить согласно расписанию.

Трамваи не могут двигаться из-за снега на рельсах Фото: Ольга НОВИКОВА

В этот же день, ближе к обеду, произошел еще один трамвайный затор. Журналист «КП-Самара» стал заложником ситуации и рассказал, что на Барбошиной поляне на путях застрял трамвай №25. За трамваем, оказавшимся в снежном плену, скопились и другие составы. Водители трамваев вышли помочь своему коллеге и все вместе начали расчищать пути от снега, чтобы продолжить движение.

В снежные дни февраля 2022 года самарские трамваи буквально устроили забастовку – зафиксировано несколько сходов с рельсов, многочисленные ДТП, а теперь и повреждение контактной сети. По словам чиновников, это происходит по большей части из-за обильных снегопадов. Так, сходы с рельсов могут быть вызваны завалами на путях, а обрыв контактной сети произошел из-за налипания снега на проводах.

Однако жители Самары уверены, что все ЧП вызваны техническим состоянием трамваев, которые находятся на маршрутах уже ни один десяток лет. Департамент транспорта Самары подтвердил, что трамваи имеют большие сроки пробега, и подал заявку на обновление парка ТТУ, в настоящее время ожидается решение по данному вопросу.

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