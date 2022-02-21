«Это звери, которым место в тюрьме»: в Самаре по всему городу находят расстрелянных собак

Аврора умирала в сугробе

В Самаре зоозащитники бьют тревогу: кто-то в городе объявил охоту на собак и вышел на улицы с оружием. Как рассказали представители ветеринарной клиники «ФлагманВет», животных с пулевыми ранениями находят в разных уголках Самары. Недавно почти десяток собак погибли около стадион «Буревестник» - их кормили местные жители, по их словам, псы были абсолютно адекватными. В полиции предположили, что это отравление, а следы на теле – от ударов клювов птиц. Но самарцы говорят, что все это было больше похоже на огнестрельные ранения. Зоозащитники уже давно бьют тревогу – такие случаи замечали в Красноглинском районе, на 116 километре. И вот теперь, спустя неделю – новая жертва, уже в центре города.

- Аврора пролежала больше суток прикрытая снегом на перекрестке Ново-Вокзальной и Карла Маркса. К нам в клинику ее доставили неравнодушные люди, мы сделали рентген и были очень удивлены, увидев у нее в голове пулю, - рассказывает директор ветеринарной клиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Ситуация была неутешительная сразу: пуля правой височной доле, повреждена целостность черепной коробки, поврежден правый глаз. Несколько пуль в лопатке. На холоде у собаки сузились сосуды и она оставалась жива, просто не могла встать, но в тепле почти сразу впала в кому и сейчас находится между жизнь и смертью.

- Я ночь не спала, постоянно была на связи со стационаром. Но положение Авроры пока не меняется. Мы проводим все необходимые манипуляции, но сейчас остается только ждать и молиться, - говорит Инна.

Пулю из головы собаки пока не извлекали. Инна говорит, что, судя по тому, что отверстие небольшое, выпущена она из травмата, причем стреляли практически в упор, иначе пуля не засела бы так глубоко.

- Вряд ли это было обороной и защитой, похоже скорее на расстрел, на специальную охоту за собакой. Кто-то взял травмат и пошел отстреливать животных, потому что ему так показалось лучше. Посмотрите, сколько негатива сейчас в социальных сетях. Льется просто поток обвинений, жестоких призывов, мол, если не убивать собак - они съедят ваших детей. Я считаю, что проблему нужно решать только цивилизованно, и в этом должно принимать участие государство. А люди, которые призывают к убийству животных и готовы показывать это детям, добьются обратного – психических проблем у тех же самых детей, - говорит Инна.

Напомним, что недавно самарцев потрясла история живодера, который разрезал тело кошки и повесил его на столбе. Выяснилось, что подросток – школьник и раньше держал в страхе округу, в окрестностях не раз находили трупы животных. На него уже писали заявление, но добились только помещения в дневной стационар психодиспансера.

В голове Авроры нашли пулю

С другой стороны, умы общественности будоражат и участившиеся случаи с нападением собак на людей. Бездомные стаи пугают детей и взрослых. Недавно мы вспоминали про случай с растерзанной собаками женщиной, за который так никто и не ответил. - Если человек совершает убийство, даже жестокое, ребенка, например, его сажают в тюрьму и кормят за счет наших налогов. А собак призывают убивать. Это неправильно. Люди сами виноваты, что собаки оказываются на улице. Нет культуры обращения с животными, и формировать ее предстоит еще очень долго. В результате собак выкидывают на улицу. Власти поступают не лучше: да, производят отлов, стерилизацию, а потом выпускают стаи в одном месте. А опасны именно стаи, не одинокие собаки. Человек сам формирует проблему и опасность. Нужны зооприюты и соблюдение закона о животных, регистрация всех питомцев. Только так можно победить проблему, - говорит Инна Тарасенко.

В любом случае хочется верить, что Самаре не превратится в город, где живых существ убивают просто так, потому что кто-то так решил. Иначе жить в нем точно будет некомфортно и опасно.

КОНКРЕТНО

Вадим СТЕПАНОВ , юрист

- Уголовная ответственность за издевательства над животными наступает по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Жестокое обращение с животными». Признак преступления – гибель животных или увечье. Привлекают по этой статье людей старше 16 лет и вменяемых, которые понимают, что делают. В данном случае непросто будет найти тех, кто стрелял в собаку, но можно взять видео с камер неподалеку. Возможно, этот человек снова сделает так и уже попадется на глаза другим людям.

За такое преступление может грозить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 2 лет или даже тюремное заключение до 5 лет.

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