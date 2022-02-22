В Самаре продолжают искать загадочно исчезнувшего мужчину в майке и трико

Полиция не прекращает поиски Сергея Щекочихина. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Больше трех месяцев родные и близкие 53-летнего Сергея Щекочихина, полиция и волонтеры Самары продолжают поиски пропавшего мужа и отца двоих детей. Мужчина вышел из дома рано утром, 9 ноября 2021 года, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно. Странным показался тот факт, что Сергей Щекочихин ушел из дома внезапно, в 5 утра он вышел из квартиры на улицу прямо в домашних спортивных трико и в майке, несмотря на ноябрьские первые морозы. Родственники не понимают причину такого поступка взрослого мужчины, а полицейские продолжают разбираться в загадочном исчезновении Сергея Щекочихина.

Заботливого отца и любящего мужа ждут дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мой папа был хорошим человеком, он не был запойным и никогда не употреблял запрещенных веществ. У нас нет версий, что могло произойти с ним в то утро, — рассказывает журналисту «КП-Самара» Елена Щекочихина.

Близкие Сергея не верят в то, что причиной побега могли стать долги или криминал. Детализация вызовов с мобильного телефона мужчины также не показала ничего подозрительного. Однако на записях с видеокамеры во дворе дома на 6-ой просеке, 165, где жила семья Щекочихиных, видно, как мужчина буквально бежит по двору и иногда оглядывается по сторонам. Позже родственники просмотрели и другие записи с камер, но не нашли подтверждения, что за Сергеем мог кто-либо гнаться.

Больше трех месятев ничего не известно о пропавшем самарце

В первые недели после таинственного исчезновения, на поиски были брошены все силы оперативных служб Самары. Полицейские со служебными собаками проводили обход жилого сектора и промышленной зоны, а водолазы Поисково-спасательной службы Самарской области обследовали акваторию Волги и береговую зону.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в настоящий момент поиски Сергея Щекочихина продолжаются. Проводятся оперативные мероприятия. Также продолжают искать пропавшего и волонтеры «Лиза Алерт», которые размещают информацию в социальных сетях. Родственники Сергея Щекочихина продолжают верить и надеяться на лучшее, что в один прекрасный день заботливый отец и любящий муж вернется домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убежал в майке и трико: в Самаре третий день ищут исчезнувшего при странных обстоятельствах Сергея Щекочихина

Появились подробности загадочного исчезновения мужчины в Самаре 9 ноября 2021 года (подробности)

В Самаре неделю ищут таинственно исчезнувшего мужчину в майке и трико. Что могло случиться?

В Самаре уже неделю ищут Сергея Щекочихина, который убежал из дома без верхней одежды (подробности)