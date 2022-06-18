«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным

Наставник вывел "КС" из ФНЛ и помог вернуться в элиту российского футбола Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Крылья Советов» продлил контракт главным тренером Игорем Осинькиным. Он продолжит работать на этом посту до конца сезона 2024/25. Об этом в субботу, 18 июня 2022 года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Игорь Витальевич и клуб продлили отношения. Подписан контракт до 2025 года. Игорь Осинькин — замечательный тренер. Он — конструктор побед нашей команды. Именно он поставил ту игру, в которую влюбились болельщики, — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил Игоря Осинькина за ту работу, что он делает. Благодаря ему, как считает губернатор, клуб прогрессирует и добивается поставленных задач — выйти в Премьер-лигу и быть в десятке. По словам главы региона, «Крылья» даже перевыполнили план. Прошедший сезон он завершили на 8 месте в турнирной таблице.

— Я рад, что наш клуб будет прогрессировать с этим замечательным тренером. Также клуб сделал предложение каждому футболисту. Дело за ребятами. Теперь им решать, а Игорю Витальевичу определять состав команды на новый сезон, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, Игорь Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов» летом 2020 года. Под его руководством команда победила в ФНЛ 2020/21 и смогла вернуться в РПЛ. Кроме того, самарцы даже дошли до финала Кубка России, но уступили в нем «Локомотиву».

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