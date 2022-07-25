Начали разбирать крышу: в Самаре приступили к сносу детского сада на ул. Промышленности

Собственник возобновил демонтажные работы на территории бывшего детсада Фото: Скриншот с видео

В Самаре начали сносить детский сад «Петушок» на улице Промышленности, 317. Местные жители заметили работающий на площадке экскаватор. Он приступил к разбору крыши здания. Очевидцы поделились с «КП-Самара» видео.

О планах по сносу уникального детского сада стало известно еще в 2021 году. Здание, которое сейчас находится в частной собственности, решили разобрать, чтобы на его месте построить высотки. Жители Самары заступились за него и дошли до руководства области. Прошлой осенью губернатор Дмитрий Азаров поручил главе города внимательно разобраться в ситуации и поискать конструктивное решение. Однако решить этот вопрос до сих пор не удалось - как объясняли городские власти, собственник сразу запросил слишком высокую цену для выкупа и договориться на другие условия не получилось. В итоге летом 2022 года собственник приступил к подготовке территории к застройке.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев. Он договорился с владельцем участка о приостановке работ до середины июля 2022 года. За это время, по его словам, администрация города должна была вступить с собственником в переговоры — насчет выкупа. Судя по возобновлению работ на объекте, ничего не получилось.

— Сегодня я созвонился с главой Самары Еленой Лапушкиной. Она связалась с собственником, тот пообещал приостановить работы. Однако принципиального решения по детскому саду нет. По моему мнению, оно должно быть принято на уровне губернатора. Это должно быть решение о выделении денег на выкуп этого здания, — сообщил «КП-Самара» Михаил Матвеев.

Депутат отметил, что сейчас собственник имеет полное право на снос здания. А вот сможет ли он что-то построить на этом участке — пока под вопросом. Ведь ему придется обращаться за разрешением в органы власти. Народный избранник добавил, что на данный момент ждет встречи с Дмитрием Азаровым, чтобы обсудить вопрос сохранения детского сада.

По данным администрации Самары, выкуп здания обойдется слишком дорого. Собственник готов продать его за 75 млн рублей, плюс понадобится еще 203,5 млн на капитальный ремонт и 23,8 млн на оснащение. Кроме того, если постройку вновь приспособить под детский сад, то его вместимость будет невелика — всего 125 мест (5 групп). Помимо этого, в мэрии заявили, что потребность в новых местах в Советском районе не так уж велика.

«КП-Самара» продолжит следить за развитием ситуации.

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