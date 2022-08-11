В Самаре вынесли приговор банде Филимошина за зверское нападение на главу Росимущества

Преступники проведут несколько лет в колонии строгого режима Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершились судебные разбирательства по делу преступной группировки под предводительством Андрея Филимошина и Василия Грака. Банда известна несколькими нападениями на граждан. Самый громкий случай произошел в 2018 году – преступники зверски избили Айвара Кинжабаева, который в ту пору занимал пост главы московского территориального управления Росимущества. Чиновника били по голове, резали ножом, а его семью насильно удерживали в ванной.

«Выбирали сообщников по моральным и физическим качествам»

По данным регионального СУ СК, преступная группировка «родилась» на территории Самарской области в 2016 году. Ее создателями и лидерами стали Андрей Филимошин и Василий Грак, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. В составе группы оказалось не менее семи «единомышленников». В их числе – Павел Немов и Максим Фольц. Своих сообщников лидеры отбирали по моральным и физическим качествам, отмечают следователи.

Насколько известно, Филимошин и Грак планировали преступления, а остальные выполняли их указания. Нападения они совершали в целях наживы — за свои преступные действия банда получала деньги.

«Штабом» группировки стал дом одного из участников в Волжском районе. Здесь они прорабатывали план подготовки преступлений, хранили маскирующую одежду и орудия нападения. Банда владела неплохим транспортным парком – они подготовили как минимум 7 единиц транспорта, на котором передвигались как по дорогам, так и по водоемам.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2016 по 2019 год члены ОПГ совершили не менее 9 преступлений, а число пострадавших выросло до 11 человек. В числе их деяний – поджоги, причинение тяжкого вреда здоровью и причинение вреда здоровью средней тяжести, вымогательство.

«Перед нападением следили за семьей из кустов»

Осенью 2018 года на всю страну прогремела история о покушении на главу Росимущества Айвара Кинжабаева. На семью чиновника напали 10 ноября. Мужчину жестоко избили, а его семью под угрозами удерживали в ванной.

Семья Кинжабаева спокойно проводила вечер и готовилась к отдыху. Супруга чиновника, находясь во дворе, несколько раз слышала шорохи в кустах, однако никого там не увидела. А спустя время неизвестные вышли из укрытия и превратили тихий семейный вечер в сущий кошмар. Позднее выяснится, что нападавшие были никем иным, как участниками преступной банды.

Оказалось, что шорох в кустах супруге Кинжабаева не мерещился. Все это время за зарослями прятались члены ОПГ Филимошина. Они наблюдали за семьей, а в назначенное время ворвались в дом, скрыв при этом лица под балаклавами.

– Один из злоумышленников затолкал в ванную комнату супругу и трех малолетних детей потерпевшего, а также работника, помогавшего семье по хозяйству. Здесь он удерживал их под угрозами, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Сам Айвар Кинжабаев в этот момент переживал ужасные муки. Преступники набросились на него с железными палками. Его били по голове, туловищу и конечностям, ударили ножом в правую половину груди. Завершив расправу, банда скрылась с места преступления, по пути не забыв порезать заднюю шину автомобиля жены чиновника – чтобы она не могла доехать до отделения полиции.

Айвар Кинжабаев сильно пострадал от нападения. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, понадобилась операция. О преступлении мгновенно стало известно оперативникам и следователям. Уже на следующий день после происшествия по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Нападение было заказным»

В июне 2019 года банда Филимошина была задержана. Следователи полагали, что нападение на главу Росимущества было заказным. Предполагалось, что Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц были непосредственными исполнителями, а сам Филимошин выступал посредником в передаче денег.

– 25 и 26 июня 2019 года сотрудники СОБР и ОМОН провели одновременный захват злоумышленников по разным адресам. Всего были задержаны семеро местных жителей: четверо подозреваются в нападении на главу Росимущества, еще трое — в других подобных нападениях, совершенных по найму, – сообщали пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Также появлялась информация, что двое из задержанных признались в содеянном. Они сообщили, что за избиение Кинжабаева им заплатили от 125 до 150 тысяч рублей.

11 августа 2022 года история группировки подошла к своему завершению. Суд вынес приговор девяти участникам банды. Их признали виновными в преступлениях по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой»), 167 («Умышленные уничтожение и повреждение имущества, путем поджога»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»).

По данным регионального СУ СК, шестерым из них назначено от 5,6 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Один получил условный срок. Лидеры группировки проведут в колонии строгого режима 13 и 14 лет. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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