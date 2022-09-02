«Это у нас игра такая»: семья из Тольятти подверглась травле после публикации видео, где мужчина пнул маленькую девочку

Семью из Тольятти затравили после видео в социальных сетях Фото: принтскрин видео.

В современном мире, когда у каждого есть мобильный телефон с функцией камеры, в социальных сетях появляются миллионы видеороликов из жизни простых людей. Так, недавно в группах Тольятти появилось видео, где взрослый мужчина пинает маленькую девочку, от чего та падает на асфальт. Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс, об этом начали писать в СМИ, а компетентные органы начали проверку по факту инцидента с жестком обращением к ребенку.

Мимо данной ситуации не смогли пройти и волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье», которые оказывают помощь детям, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они решили самостоятельно найти семью и выяснить, в каких условиях живет ребенок и как к нему относятся родители.

Любящий отец, заботливый муж

Волонтеры установили, что мужчину на видео зовут Дмитрий П. (имя изменено – прим. ред.) и живет он в Тольятти в Автозаводском районе вместе со своей сожительницей и ее маленькой дочкой. На связь с волонтерами вышла бывшая супруга Дмитрия, с которым они прожили 11 лет, и в браке у них родилась дочь.

- За все время, пока мы были в браке, за ним не наблюдалось ничего подобного по отношению ни ко мне, ни к дочери. После развода он продолжает активно участвовать в жизни своего ребенка, забирает ее на выходные к себе, водит по паркам и пиццериям и т. д. – говорит бывшая жена мужчины, который попал на резонансное видео.

Эта история стала настоящим достоянием общественности, люди начали писать гневные комментарии, самостоятельно искать мужчину в социальных сетях и буквально устраивать травлю семье. На связь с волонтерами вышла мама той самой обиженной девочки и сожительница Дмитрия. Она попросила активистов приехать к ним домой, чтобы лично убедиться, что в их семье царит любовь и гармония.

- Семья живет в чистой, светлой квартире, у девочки своя отдельная комната, много игрушек. Кроме того, в комнате стоит вторая кровать и стол для дочери Дмитрия от первого брака, когда приходит к ним ночевать. Сама девочка активная, ходит в детский сад и на танцы. За свою работу мы видели много семей, но эти не похоже на тех, которые нуждаются в пристальном внимании органов опеки, - дают характеристику самарские волонтеры.

Ситуация под контролем компетентных органов

Дмитрий также был дома, во время визита волонтеров. На время проверки компетентными органами они взяли отпуска на работе, чтобы ездить к экспертам и психологам. После появления резонансного видео в социальных сетях, Дмитрий сам позвонил участковому, признался в совершении преступления и выразил готовность сотрудничать со следствием.

- Я полностью признаю свою вину. Это у нас такая игра была, кто кому быстрее подножку подставит и не упадет. В этот раз я не рассчитал свои силы. Я признаю, что это небезопасно и глупо было даже начинать в это играть с ребенком. Я стократно извиняюсь перед дочкой и ее мамой, и готов понести за свою безответственность заслуженное наказание, - раскаивается Дмитрий.

В настоящее время ситуация находится на контроле компетентных органов. Семью вызывают на экспертизы, а с девочкой работает психолог. Однако комментаторы в социальных сетях не перестают травить семью, а также волонтеров, которые занимаются данной ситуацией. Дмитрий получил жизненный урок, а какое наказание он получит, это будут решать уже правоохранительные органы.

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