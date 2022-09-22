Мать зверски убитой в общежитии в Самаре девушки потребовала 3 млн рублей компенсации

Молодой человек лишил девушку жизни ради денег на лечение своей возлюбленной Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 22 сентября 2022 года, в Самарском областном суде продолжили слушать дело Евгения Мишустина. Молодого человека обвиняют в зверской расправе над 21-летней Аленой Кругловой в общежитии на Ново-Садовой. Следствие считает, что он сделал это ради денег на лечение своей возлюбленной. Адвокат мамы девушки предоставил исковое заявление на выплату материальной и моральной компенсации.

Согласно гражданскому иску, мама Алены Кругловой требует от убийцы дочери выплату моральной компенсации в 3 миллиона рублей. Кроме того, женщина запросила возмещение материального ущерба за организацию похорон дочери в размере 61 450 рублей.

Суд принял заявление, однако адвокату на следующее заседание необходимо будет предоставить доказательства, что сумма, которая была затрачена на погребение, была уплачена именно матерью погибшей. Самой женщине, которая потеряла ребенка, необходимо будет обосновать сумму морального ущерба.

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