До родов оставалось полчаса: в Самаре сотрудник ДПС оперативно доставил роженицу медработникам

Вячеслав Мухаметов нес службу на посту, когда будущей маме потребовалась немедленная помощь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Невероятная история, наполненная отзывчивостью и добротой, произошла Самарской области. Беременная женщина спешила в больницу и прямо в дороге у нее начались роды. Однако путь к медикам оказался затруднен загруженностью трассы. Тогда на помощь к роженице пришел сотрудник Госавтоинспекции.

«Долетели до больницы с маячками»

Все случилось в августе текущего года. По данным регионального ГУ МВД, житель Отрадного очень торопился в больницу, куда вез беременную сестру. Изначально поездка проходила гладко и родственники успешно добрались до областного центра. Однако со временем тревожность водителя нарастала. Дорога оказалась заполнена машинами, которые буквально выстроились в длинную очередь. Внезапно у сестры начались роды прямо в автомобиле.

К счастью, в этот момент житель Отрадного проезжал мимо инспекторов ДПС, которые несли службу на посту Зубчаниновка в Самаре.

– Понимая, что из-за пробок не сможет оперативно доставить сестру в больницу, он обратился за помощью к старшему инспектору ДПС 1 батальона полка ДПС Управления МВД России по г. Самара Вячеславу Мухаметову, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Вячеслав действовал решительно. Не раздумывая он помог женщине перебраться в патрульный автомобиль и доложил в дежурную часть о серьезном случае. Далее ситуация развернулась как в кино: роженицу везли к медработникам с проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. В кратчайший срок она была доставлена в приемный покой Областного перинатального центра. Передав женщину врачам и убедившись, что помощь более не требуется, Вячеслав вернулся к рабочим обязанностям.

«Родилась девочка, назвали Полиной»

Спустя полчаса после прибытия в больницу женщина родила девочку. Малышке дали красивое имя – Полина.

Брат роженицы не смог оставить чуткий поступок полицейского без внимания. Он обратился на «телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области с просьбой объявить благодарность инспекторам ДПС.

Мужчина отметил, что полицейский проявил чуткость и заботу о его сестре, во время движения постоянно интересовался самочувствием. А в момент, когда женщину забирали в приемный покой, сопроводил ее и помог донести вещи.

– Благодаря оперативным действиям удалось вовремя доставить сестру в больницу. Я благодарен сотруднику за чуткость и человечность. И если бы родился мальчик, непременно бы назвали Вячеславом! Побольше бы таких отзывчивых сотрудников! – отметил мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я уже успела отчаяться»: в Самарской области полицейский спас девушку, которая застряла в сугробе на пустой дороге (подробности)

«Отсутствовали пульс и дыхание»: полицейский «воскресил» 72-летнюю бабушку в самарском аэропорту (подробности)

«У нее все лицо было залито кровью»: самарский полицейский рассказал, как спасал судью от взрыва гранаты (подробности)